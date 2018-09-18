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Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на переезд

В жизни бессменной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной наступили глобальные перемены. В ее доме наконец-то завершился ремонт и теперь она занимается тем, что перевозит все вещи из съемного жилья.

Несколько дней назад на странице в социальной сети Instagram теледива опубликовала фото человека, который тянет на спине все свое имущество. В подписи к нему звезда заявила, что на данный момент она выглядит именно так.

Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на переезд

«Я еле дышу, спина отваливается, несмотря на то что вещи я не таскаю особо, но все разложить, так как мне надо, все проконтролировать, все купить новое начиная от коробки для иголок и ниток, заканчивая кухонной утварью. Как пережить переезд??! Как???» - посетовала Бородина.

Поклонники посочувствовали ей, однако отметили, что это приятные хлопоты, поэтому опускать руки и расстраиваться не стоит. Они подчеркнули, что главное – результат, а новый дом, обставленный шикарной мебелью и современной техникой, отличный повод гордиться собой.

Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на переезд

Не обошлось, конечно, и без хейтеров, которые раскритиковали ведущую за то, она жалуется на те вещи, которым другие бы только радовались. По их мнению, жаловаться можно на здоровье, на низкую зарплату, жизненную несправедливость, но никак не на переезд, который она сама же и устроила.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:43
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