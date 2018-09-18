Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на переезд

«Я еле дышу, спина отваливается, несмотря на то что вещи я не таскаю особо, но все разложить, так как мне надо, все проконтролировать, все купить новое начиная от коробки для иголок и ниток, заканчивая кухонной утварью. Как пережить переезд??! Как???» - посетовала Бородина.

Несколько дней назад на странице в социальной сети Instagram теледива опубликовала фото человека, который тянет на спине все свое имущество. В подписи к нему звезда заявила, что на данный момент она выглядит именно так.Поклонники посочувствовали ей, однако отметили, что это приятные хлопоты, поэтому опускать руки и расстраиваться не стоит. Они подчеркнули, что главное – результат, а новый дом, обставленный шикарной мебелью и современной техникой, отличный повод гордиться собой.Не обошлось, конечно, и без хейтеров, которые раскритиковали ведущую за то, она жалуется на те вещи, которым другие бы только радовались. По их мнению, жаловаться можно на здоровье, на низкую зарплату, жизненную несправедливость, но никак не на переезд, который она сама же и устроила.