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Раскрыты три главных продукта питания долгожителей

Варшавские диетологи доказали, что вино, шоколад и пиво за счёт своих удивительных свойств антиоксидантов, продлевают жизнь человеку.
Раскрыты три главных продукта питания долгожителей


Ранее сложившееся мнение о том, что данное трио продуктов не совсем подходит людям, следящим за своим здоровьем, опровергнуто учёными. В состав тёмного шоколада, тёмного пива и красного вина входят антиоксиданты, которые призваны служить людям верой и правдой продевая жизнь на несколько лет. Они значительно уменьшают риск развития онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.

Каждый продукт содержит в себе флавоноиды, противостоящие развитию диабета, на фоне которого происходят не самые лучшие процессы в организме человека. Исследования провели на группе добровольно согласившихся людей в возрасте от 45 до 83 лёт. Пристальное внимание уделялось тому, какую вредную и полезную еду принимали участники проекта.

Исследования показали, что те, кто принимал в пищу лакомство и спиртное, без злоупотребления в пределах разумного, продлевали свою жизнь на несколько лет.

Давно было установлено, что вино защищает от снижения памяти, если принимать его всего 300-400 мл в неделю.

 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:40
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