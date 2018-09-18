Раскрыты три главных продукта питания долгожителей

Ранее сложившееся мнение о том, что данное трио продуктов не совсем подходит людям, следящим за своим здоровьем, опровергнуто учёными. В состав тёмного шоколада, тёмного пива и красного вина входят антиоксиданты, которые призваны служить людям верой и правдой продевая жизнь на несколько лет. Они значительно уменьшают риск развития онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.Каждый продукт содержит в себе флавоноиды, противостоящие развитию диабета, на фоне которого происходят не самые лучшие процессы в организме человека. Исследования провели на группе добровольно согласившихся людей в возрасте от 45 до 83 лёт. Пристальное внимание уделялось тому, какую вредную и полезную еду принимали участники проекта.Исследования показали, что те, кто принимал в пищу лакомство и спиртное, без злоупотребления в пределах разумного, продлевали свою жизнь на несколько лет.Давно было установлено, что вино защищает от снижения памяти, если принимать его всего 300-400 мл в неделю.