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Палеонтологи открыли древнего "тараканомуравья"

Российско-американская команда квалифицированных палеонтологов сообщила про удивительное открытие. Они открыли древнего "тараканомуравья".

Палеонтологи открыли древнего "тараканомуравья"


Исследователи в США обнаружили необычное двухсантиметровое существо. Данное существо с виду похоже на муравья, но является на самом деле тараканом. Специалисты отмечают, что странное насекомое жило на Земле в среднем эоцене около 47 000 000 лет назад. "Тараканомуравью" дали видовое название Grant viridifluvius. Палеонтологами было установлено, что он принадлежит к алиеноптерам.

G. viridifluvius - это особая вымершая группа тараканообразных насекомых. Ряд исследователей алиеноптер выделяют в отдельный отряд, который находится между богомолами и тараканами. Прочие их рассматривают как семейство, входящее в состав отряда тараканов. Отличительной особенностью алиеноптер являются передние крылья, которые превратились в кожаные небольшие пластинки, закрывающие основания задних нормально развитых крыльев.

По словам учёных, открытое насекомое – это яркий пример не совсем обычного явления, которое носит название - бейтсовская мимикрия. В свою очередь это подражание неопасных существ ядовитым либо хищным видам. Такая форма мимикрии встречается очень редко. Так отдельные виды тараканов могут подражать "малосъедобным" жукам. Между тем находка доказывает, что подражателей среди тараканов в прошлом было больше.

Интересно, что муравьи в наши дни, вследствие "малосъедобности" и многочисленности, выступают часто как модели для подражания. В свою очередь ими притворяются пауки, клопы, мухи, сверчки, богомолы, палочники, жуки. Эоценовый "тараканомуравей" в этом смысле является не исключением. Увеличенная голова, суженое основание брюшка вытянутое тело G. viridifluvius у древних хищников создавали ощущение, что перед ними находится крупный муравей, который может являться очень опасным.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:31
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