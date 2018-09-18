В Башкирии мужчина и за 2000 руб ограбил киоск

Источники утверждают, что некий мужчина совершил нападение на торговый ларек. Девушка, представившаяся свидетелем происшествия, сообщила в органы местной полиции о том, что грабитель изъял у продавца денежную сумму в размере 2 000 рублей. Также есть сведения, что преступник был вооружен ножом. Как стало известно, задержанный оказался 34-летним жителем города. У подозреваемого мужчины в прошлом были судимости, однако их причины не сообщаются.Обвиняемый в разбое местный житель задержан под стражу по факту разбоя. Данная мера пресечения избрана судом, в качестве наказания за нарушение 2 части 162 статьи уголовного кодекса Российской Федерации.