Правительство Украины и МВФ договорились об увеличении цены на газ для населения

По словам бизнесмена, украинский рынок к апрелю 2020 году будет выведен на полный импортный паритет, но вместе с этим постепенно увеличится цена на газ. Сейчас в правительстве обсуждается вопрос по поводу темпов роста. Без повышения цены на газ Международный валютный фонд не был готов дать Украине очередной кредит, поэтому в рамках договора это требование стало одним из ключевых. Без внешних кредитов Украине будет тяжело погасить долговые обязательства, учитывая тот факт, что с 2013 года по 2018 госдолг государства составил 71,8 процентов ВВП.Новая миссия МВФ начала работу в Киеве 6 сентября и пробудет там до 19 сентября. В рамках четырехлетней программы МВФ рассчитывал выделить Украине 17,5 млрд долларов.Первый транш был получен в 2015 году и его размер составил пять миллиардов, второй транш Украина получила в этом же году, но уже только 1,7 миллиардов долларов. В 2016 и 2017 года Украина получила от МВФ еще два миллиарда. Пятый транш правительство страны рассчитывало получить в конце 2017 года, но его не выделили, ссылаясь на то, что Украина не борется с коррупцией и не выполняет требований МВФ.