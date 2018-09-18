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Курс валют на 18.09.2018

Правительство Украины и МВФ договорились об увеличении цены на газ для населения

После переговоров с МВФ правительство Украины все же решило постепенно поднимать цену на газ для населения страны. Об этом сообщил руководитель «Нафтогаза» Андерй Коболев.

Правительство Украины и МВФ договорились об увеличении цены на газ для населения


По словам бизнесмена, украинский рынок к апрелю 2020 году будет выведен на полный импортный паритет, но вместе с этим постепенно увеличится цена на газ. Сейчас в правительстве обсуждается вопрос по поводу темпов роста. Без повышения цены на газ Международный валютный фонд не был готов дать Украине очередной кредит, поэтому в рамках договора это требование стало одним из ключевых. Без внешних кредитов Украине будет тяжело погасить долговые обязательства, учитывая тот факт, что с 2013 года по 2018 госдолг государства составил 71,8 процентов ВВП.

Новая миссия МВФ начала работу в Киеве 6 сентября и пробудет там до 19 сентября. В рамках четырехлетней программы МВФ рассчитывал выделить Украине 17,5 млрд долларов.

Правительство Украины и МВФ договорились об увеличении цены на газ для населения


Первый транш был получен в 2015 году и его размер составил пять миллиардов, второй транш Украина получила в этом же году, но уже только 1,7 миллиардов долларов. В 2016 и 2017 года Украина получила от МВФ еще два миллиарда. Пятый транш правительство страны рассчитывало получить в конце 2017 года, но его не выделили, ссылаясь на то, что Украина не борется с коррупцией и не выполняет требований МВФ.

 
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Политика / Экономика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:30
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