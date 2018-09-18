По словам Марии Кохно, свадьба Марины Африкантовой и Романа Капаклы состоится 14 февраля
Вот уже несколько месяцев подряд на телепроекте «Дом-2» обсуждается будущая свадьба Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Сами ребята утверждают, что подадут заявление в ЗАГС и распишутся до конца этого года, а вот экс-участница Мария Кохно сообщает совсем другую информацию.
По словам близкой подруги Марины, возлюбленные выберут особенную дату для бракосочетания, к примеру, 14 февраля, когда весь мир отмечает День Святого Валентина. И если верить ее словам, то герои реалити-шоу поженятся не в этом году, как они утверждают, а в следующем.
В любом случае, абсолютно точно известно о том, что Африкантова и Капаклы не планируют устраивать пышное торжество в честь своей свадьбы, так как не имеют на него денег. Вместо этого они хотят отправиться в романтическое путешествие и потратить сбережения на незабываемые эмоции.
Напомним, что по законам Сейшельских островов Марина и Рома уже являются супругами. Во время своего последнего визита на Остров любви они сыграли свадьбу, хотя до последнего сомневались, стоит ли оно того.
По словам близкой подруги Марины, возлюбленные выберут особенную дату для бракосочетания, к примеру, 14 февраля, когда весь мир отмечает День Святого Валентина. И если верить ее словам, то герои реалити-шоу поженятся не в этом году, как они утверждают, а в следующем.
В любом случае, абсолютно точно известно о том, что Африкантова и Капаклы не планируют устраивать пышное торжество в честь своей свадьбы, так как не имеют на него денег. Вместо этого они хотят отправиться в романтическое путешествие и потратить сбережения на незабываемые эмоции.
Напомним, что по законам Сейшельских островов Марина и Рома уже являются супругами. Во время своего последнего визита на Остров любви они сыграли свадьбу, хотя до последнего сомневались, стоит ли оно того.