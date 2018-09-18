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По словам Марии Кохно, свадьба Марины Африкантовой и Романа Капаклы состоится 14 февраля

Вот уже несколько месяцев подряд на телепроекте «Дом-2» обсуждается будущая свадьба Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Сами ребята утверждают, что подадут заявление в ЗАГС и распишутся до конца этого года, а вот экс-участница Мария Кохно сообщает совсем другую информацию.

По словам близкой подруги Марины, возлюбленные выберут особенную дату для бракосочетания, к примеру, 14 февраля, когда весь мир отмечает День Святого Валентина. И если верить ее словам, то герои реалити-шоу поженятся не в этом году, как они утверждают, а в следующем.

По словам Марии Кохно, свадьба Марины Африкантовой и Романа Капаклы состоится 14 февраля

В любом случае, абсолютно точно известно о том, что Африкантова и Капаклы не планируют устраивать пышное торжество в честь своей свадьбы, так как не имеют на него денег. Вместо этого они хотят отправиться в романтическое путешествие и потратить сбережения на незабываемые эмоции.

Напомним, что по законам Сейшельских островов Марина и Рома уже являются супругами. Во время своего последнего визита на Остров любви они сыграли свадьбу, хотя до последнего сомневались, стоит ли оно того.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:17
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