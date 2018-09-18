По словам Марии Кохно, свадьба Марины Африкантовой и Романа Капаклы состоится 14 февраля

По словам близкой подруги Марины, возлюбленные выберут особенную дату для бракосочетания, к примеру, 14 февраля, когда весь мир отмечает День Святого Валентина. И если верить ее словам, то герои реалити-шоу поженятся не в этом году, как они утверждают, а в следующем.В любом случае, абсолютно точно известно о том, что Африкантова и Капаклы не планируют устраивать пышное торжество в честь своей свадьбы, так как не имеют на него денег. Вместо этого они хотят отправиться в романтическое путешествие и потратить сбережения на незабываемые эмоции.Напомним, что по законам Сейшельских островов Марина и Рома уже являются супругами. Во время своего последнего визита на Остров любви они сыграли свадьбу, хотя до последнего сомневались, стоит ли оно того.