АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.36 USD 68.20
Курс валют на 18.09.2018

Рита Керн призналась, что в 19 лет весила в 2 раза больше, чем сейчас

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Рита Керн показала своим подписчикам в социальной сети Instagram настоящий раритет. Она опубликовала снимок, сделанный несколько лет назад, на котором узнать девушку абсолютно невозможно.

По словам Риты, на фото ей девятнадцать лет и весила она, как Саша Черно.

Рита Керн призналась, что в 19 лет весила в 2 раза больше, чем сейчас

«Я не была всегда такая жирненькая, только в один год сильно набрала, ну и ракурс не удачный. Стиль у меня был шикарный, великолепные пожженные волосы и даже немного накаченные губы. Боже, а посмотрите на пальцы, они как сардельки были», - написала Керн.

Экс-звезда реалити-шоу призналась, что даже самые давние и хорошие друзья не верят в то, что на размещенной фотографии действительно запечатлена она.

Фанаты девушки тоже заявили, что никогда бы не узнали Риту на снимке, если бы она сама не выставила его. Им трудно поверить в то, что бывшая героиня телестройки могла иметь такую фигуру.

Рита Керн призналась, что в 19 лет весила в 2 раза больше, чем сейчас

«Обалдеть, Риточка! Два фото — два разных человека. Ну у вас и сила воли. Многие мои знакомые девочки гораздо полнее вас, и так себя изменить, взяться за себя в полном смысле слова! Вы большая умница», «Два разных человека. На первом фото какая-то женщина неопределенного возраста», - пишут пользователи Сети.

Стоит отметить, что следующей публикацией Риты стало фото, сделанное спустя год, после предыдущего. На нем она позирует уже достаточно миниатюрная.

«Разница в год! Вес я набрала за один год, и так же быстро его потеряла. Я ничего не делала, что бы похудеть! Я просто верю в психосоматику. Если вы хотите похудеть, то достаточно поменять свои мысли, убеждения, самоощущения!» - заявила Керн, но ей мало кто поверил, что такое вообще может быть, ведь многие девушки годами пытаются избавиться от лишних килограмм, изнуряя себя при этом диетами и физической активностью.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:44
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу нашли
По словам Марии Кохно, свадьба Марины
Актриса Екатерина Волкова в Благовещенске дала
В Samsung Galaxy Note 9 обнаружены проблемы с ПО
В Башкирии ожидаются резкие перепады температур в
Рита Керн призналась, что в 19 лет весила в 2
В салонах МТС «Мегафона» стал доступен сервис
Роману Капаклы предложили роль в фильме
Ирина Пинчук попросила Никиту Шалюкова больше не
Обновленный турбированный седан Mazda 6 ожидается
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева о Наталье
Xiaomi презентовала новую версию смарт-часов
В Интернете появилось видео с новым смартфоном
Нонна Щукина и Александр Гобозов попрошайничали в
Анонс неизвестного девайса от Meizu состоится 19
Илон Маск: Первые туристы полетят вокруг Луны в
Поклонники «Дома-2» записали Алену Водонаеву в
Минобороны США выделило средства на разработку
В Санкт-Петербурге на набережной канала
В 2018 году самой популярной функцией смартфонов
Близнецы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лиза и
Пьяный житель Омска сгорел в съемной квартире
Samsung планируют полностью отказаться от самой
Илон Маск показал изображение сверхтяжёлой
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович: эпатажные
В октябре Opera выпустит новый мобильный браузер
В пруду Челябинской области найден труп женщины
Влад Топалов повредил глаз бенгальским огнём
МТС представили самые популярные цвета смартфонов
Лавыгин и Луговая пришли на открытие нового
Просмотреть все новости