Рита Керн призналась, что в 19 лет весила в 2 раза больше, чем сейчас
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Рита Керн показала своим подписчикам в социальной сети Instagram настоящий раритет. Она опубликовала снимок, сделанный несколько лет назад, на котором узнать девушку абсолютно невозможно.
По словам Риты, на фото ей девятнадцать лет и весила она, как Саша Черно.
Экс-звезда реалити-шоу призналась, что даже самые давние и хорошие друзья не верят в то, что на размещенной фотографии действительно запечатлена она.
Фанаты девушки тоже заявили, что никогда бы не узнали Риту на снимке, если бы она сама не выставила его. Им трудно поверить в то, что бывшая героиня телестройки могла иметь такую фигуру.
Стоит отметить, что следующей публикацией Риты стало фото, сделанное спустя год, после предыдущего. На нем она позирует уже достаточно миниатюрная.
По словам Риты, на фото ей девятнадцать лет и весила она, как Саша Черно.
«Я не была всегда такая жирненькая, только в один год сильно набрала, ну и ракурс не удачный. Стиль у меня был шикарный, великолепные пожженные волосы и даже немного накаченные губы. Боже, а посмотрите на пальцы, они как сардельки были», - написала Керн.
Экс-звезда реалити-шоу призналась, что даже самые давние и хорошие друзья не верят в то, что на размещенной фотографии действительно запечатлена она.
Фанаты девушки тоже заявили, что никогда бы не узнали Риту на снимке, если бы она сама не выставила его. Им трудно поверить в то, что бывшая героиня телестройки могла иметь такую фигуру.
«Обалдеть, Риточка! Два фото — два разных человека. Ну у вас и сила воли. Многие мои знакомые девочки гораздо полнее вас, и так себя изменить, взяться за себя в полном смысле слова! Вы большая умница», «Два разных человека. На первом фото какая-то женщина неопределенного возраста», - пишут пользователи Сети.
Стоит отметить, что следующей публикацией Риты стало фото, сделанное спустя год, после предыдущего. На нем она позирует уже достаточно миниатюрная.
«Разница в год! Вес я набрала за один год, и так же быстро его потеряла. Я ничего не делала, что бы похудеть! Я просто верю в психосоматику. Если вы хотите похудеть, то достаточно поменять свои мысли, убеждения, самоощущения!» - заявила Керн, но ей мало кто поверил, что такое вообще может быть, ведь многие девушки годами пытаются избавиться от лишних килограмм, изнуряя себя при этом диетами и физической активностью.