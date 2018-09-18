Рита Керн призналась, что в 19 лет весила в 2 раза больше, чем сейчас

«Я не была всегда такая жирненькая, только в один год сильно набрала, ну и ракурс не удачный. Стиль у меня был шикарный, великолепные пожженные волосы и даже немного накаченные губы. Боже, а посмотрите на пальцы, они как сардельки были», - написала Керн.

«Обалдеть, Риточка! Два фото — два разных человека. Ну у вас и сила воли. Многие мои знакомые девочки гораздо полнее вас, и так себя изменить, взяться за себя в полном смысле слова! Вы большая умница», «Два разных человека. На первом фото какая-то женщина неопределенного возраста», - пишут пользователи Сети.

«Разница в год! Вес я набрала за один год, и так же быстро его потеряла. Я ничего не делала, что бы похудеть! Я просто верю в психосоматику. Если вы хотите похудеть, то достаточно поменять свои мысли, убеждения, самоощущения!» - заявила Керн, но ей мало кто поверил, что такое вообще может быть, ведь многие девушки годами пытаются избавиться от лишних килограмм, изнуряя себя при этом диетами и физической активностью.

По словам Риты, на фото ей девятнадцать лет и весила она, как Саша Черно.Экс-звезда реалити-шоу призналась, что даже самые давние и хорошие друзья не верят в то, что на размещенной фотографии действительно запечатлена она.Фанаты девушки тоже заявили, что никогда бы не узнали Риту на снимке, если бы она сама не выставила его. Им трудно поверить в то, что бывшая героиня телестройки могла иметь такую фигуру.Стоит отметить, что следующей публикацией Риты стало фото, сделанное спустя год, после предыдущего. На нем она позирует уже достаточно миниатюрная.