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Роману Капаклы предложили роль в фильме

Участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы сообщил своим поклонникам в социальной сети Instagram радостную новость – совсем скоро они смогут увидеть его в кино. По словам молодого человека, недавно ему предложили сняться в фильме, сценарий которого пока остается в секрете.

«Мне очень хочется попробовать себя в этом амплуа. Стоит пытаться или из меня выйдет плохой актёр?» - поинтересовался он у подписчиков.

Роману Капаклы предложили роль в фильме

А те не заставили себя долго ждать и засыпали Рому комплиментами, заверили его в том, что он очень артистичен и талантлив, а потому будет гармонично смотреться в кино абсолютно любого формата.

Отметились под постом и хейтеры, которые посмеялись над желанием парня стать актером, заявив, что максимум, что ему могут предложить, это съемки в фильмах «для взрослых» или же роль охранника.

Роману Капаклы предложили роль в фильме

Стоит сказать, что тема с работой в киноиндустрии очень заинтересовала Капаклы, поскольку через несколько дней он снова поднял ее в своем микроблоге.

«Давайте на секунду представим, что это не просто фото Ромы Капы в вашей ленте, а рекламный постер нового ожидаемого всеми фильма. Какой жанр это мог бы быть? Да и вообще в каком фильме на ваш взгляд, я был бы максимально органичен?» - написал участник телестройки, опубликовав снимок с автозаправки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:21
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