Роману Капаклы предложили роль в фильме

«Мне очень хочется попробовать себя в этом амплуа. Стоит пытаться или из меня выйдет плохой актёр?» - поинтересовался он у подписчиков.

«Давайте на секунду представим, что это не просто фото Ромы Капы в вашей ленте, а рекламный постер нового ожидаемого всеми фильма. Какой жанр это мог бы быть? Да и вообще в каком фильме на ваш взгляд, я был бы максимально органичен?» - написал участник телестройки, опубликовав снимок с автозаправки.

А те не заставили себя долго ждать и засыпали Рому комплиментами, заверили его в том, что он очень артистичен и талантлив, а потому будет гармонично смотреться в кино абсолютно любого формата.Отметились под постом и хейтеры, которые посмеялись над желанием парня стать актером, заявив, что максимум, что ему могут предложить, это съемки в фильмах «для взрослых» или же роль охранника.Стоит сказать, что тема с работой в киноиндустрии очень заинтересовала Капаклы, поскольку через несколько дней он снова поднял ее в своем микроблоге.