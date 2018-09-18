Amazon готовит выпуск восьми новых гаджетов с голосовым управлением
Компания Amazon выпускает восемь новых устройств, поддерживающих голосовое управление, информация из сообщений от CNBC. Состав новых гаджетов представлен микроволновой печью, усилителем, ресивером, сабвуфером и устройством для автомобиля.
В некоторые новинки голосовой помощник встроен, другие необходимо к нему подключать. Часть устройств представят уже в конце сентября. Только представители Amazon пока не комментируют данную информацию. Выпуск новых продуктов можно представить, как первый шаг Amazon для продвижения на рынке бытовой техники, причем в конкурентном пространстве с GE и Sonos. При этом у Sonos уже есть сабвуфер и усилитель, поддерживающие функции голосового помощника Amazon – Alexa.
Также известно о выпуске GE интеллектуальной микроволновки, которую можно подключить к сервису. Помимо этого, Garmin представляет видеорегистратор, совместимый с Alexa и используемый в автомобилях.
В некоторые новинки голосовой помощник встроен, другие необходимо к нему подключать. Часть устройств представят уже в конце сентября. Только представители Amazon пока не комментируют данную информацию. Выпуск новых продуктов можно представить, как первый шаг Amazon для продвижения на рынке бытовой техники, причем в конкурентном пространстве с GE и Sonos. При этом у Sonos уже есть сабвуфер и усилитель, поддерживающие функции голосового помощника Amazon – Alexa.
Также известно о выпуске GE интеллектуальной микроволновки, которую можно подключить к сервису. Помимо этого, Garmin представляет видеорегистратор, совместимый с Alexa и используемый в автомобилях.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:30