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Amazon готовит выпуск восьми новых гаджетов с голосовым управлением

Компания Amazon выпускает восемь новых устройств, поддерживающих голосовое управление, информация из сообщений от CNBC. Состав новых гаджетов представлен микроволновой печью, усилителем, ресивером, сабвуфером и устройством для автомобиля.
Amazon готовит выпуск восьми новых гаджетов с голосовым управлением


В некоторые новинки голосовой помощник встроен, другие необходимо к нему подключать. Часть устройств представят уже в конце сентября. Только представители Amazon пока не комментируют данную информацию. Выпуск новых продуктов можно представить, как первый шаг Amazon для продвижения на рынке бытовой техники, причем в конкурентном пространстве с GE и Sonos. При этом у Sonos уже есть сабвуфер и усилитель, поддерживающие функции голосового помощника Amazon – Alexa.

Также известно о выпуске GE интеллектуальной микроволновки, которую можно подключить к сервису. Помимо этого, Garmin представляет видеорегистратор, совместимый с Alexa и используемый в автомобилях.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:30
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