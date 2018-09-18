Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева о Наталье Ветлицкой: «Красивой бабе можно простить слабый вокал

«Я уж не знаю, что там случилось, но отменить свой концерт за такие цифры, являясь «никем», можно лишь в случае, если ты умерла», - заявила Алена Водонаева, которая попросту убеждена, что творчество восходящей исполнительницы не что иное, как сплошной плагиат.

«У нас же полный музыкальный шлак на «эстраде»! Подавляющее большинство - рак вкуса! В музыке, в репертуаре, в вокале, который отсутствует напрочь у 99 процентов артистов, открывающих рот», - заявила экс-звезда реалити-шоу «Дом-2».

«Можно простить красивой бабе слабые вокальные данные. Например, Ветлицкой. Она всегда была стильной», - обрушилась с критикой на любимицу «нулевых» Алена Водонаева.

«Монеточка - отличные тексты ! Нормально выглядит в отличие от гречки. Но голос – омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент, если он приятен, можно петь всякую чушь - пример: Жанна Агузарова», - в свое время заявила многими любимая российская певица Земфира в адрес Монеточки.

«Мы не можем за два часа поменять все планы и подготовиться к выступлению, поэтому ничего не получилось. Но то, что они решили предупредить об этом всех за полчаса - это не моя вина. Это странно», - заявила восходящая российская певица Монеточка своим фанатам.

Ни для кого не является секретом, что экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева любит подвергать критике не только людей, которые имеют лишние килограммы. Не так давно знаменитости не понравилось то, как ведет себя молодая исполнительница Монеточка, которая на днях за полчаса до выступления отменила свой концерт в московском клубе под названием «Gipsy».Как сообщается, новоиспеченная российская певица Монеточка отменила свое выступление, несмотря даже на то, что уже получила гонорар в размере одного миллиона рублей.Нужно сказать, что бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» не ограничилась личностью популярной на сегодняшний день Монеточки. Алена Водонаева раскритиковала даже современный отечественный шоу-бизнес.Кроме этого, Алена Водонаева призналась, что ее вовсе не устраивают вокальные способности когда-то популярной исполнительницы Натальи Ветлицкой, которая давным-давно перестала радовать своих преданных поклонников новинками в творчестве. Невзирая на это, сама певица очень нравится бывшей участнице «Дома-2», так как, по словам телезнаменитости, в отличие от Монеточки, обладает блестящим чувством стиля и необыкновенными внешними данными.Также экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2», опережая нелицеприятные высказывания в свою сторону от преданных поклонников восходящей исполнительницы Монеточки, саркастически подчеркнула, что очень завидует артистке в том, что ей когда-то посчастливилось не только принять участие во многими любимой телепрограмме «Поле чудес», но и поцеловаться с самим Леонидом Якубовичем.Стоит отметить, что единственной российской певицей на современной эстраде, к которой Алена Водонаева относится с огромным уважением является Земфира. К слову, Земфира не так давно также, как и Водонаева, негативно высказалась в адрес начинающей исполнительницы Монеточки.Нужно подчеркнуть, что сегодня утром начинающая певица Монеточка попыталась оправдаться за сорванное выступление в московском клубе «Gipsy». Исполнительница записала видеообращение преданным поклонникам, которое опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram.На видеоролике Монеточка рассказала, что организаторы мероприятия не выполнили условия райдера, а когда сделали все, что от них требовалось, было уже очень поздно.Отметим, что на Монеточку по-прежнему сыпется шквал нелицеприятный высказываний. Очень большое количество знаменитостей, журналистов и даже некоторые поклонники творчества начинающей исполнительницы просто-таки убеждены в том, что у артистки уже началась звездная болезнь.