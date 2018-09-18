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Ирина Пинчук попросила Никиту Шалюкова больше не ухаживать за ней

Участница телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук наконец-то определилась в своих симпатиях, она больше не хочет давать надежду тем ребятам, с которыми точно не будет строить отношения. В своем последнем интервью девушка отметила, что лишь присматривалась к парням, которые проявляли к ней интерес.

По словам Иры, никаких любовных треугольников она не создавала. Последним молодым человеком, который решил построить с ней отношения, стал Василий Юрченко. Ночью он захотел сделать ей приятное и положил под подушку розу, а на утро это уже обсуждалось в контексте того, что участница создала вокруг себя гарем.

Ирина Пинчук попросила Никиту Шалюкова больше не ухаживать за ней

Пинчук такое положение дел не понравилось, поэтому она сочла необходимым расставить все точки над «i». Девушка откровенно поговорила с Никитой Шалюковым и Васей о том, что не хочет создавать с ними пару, так как ей интересен совсем другой молодой человек.

«С Никитой мы окончательно закончили общение. Я попросила его больше не ухаживать за мной, потому что мы с ним сто процентов не будем вместе. Сказала, чтобы он все свои силы и оригинальность направил на то, чтобы добиться какой-либо другой девушки. С Васей я также поговорила и попросила, чтобы он за мной не ухаживал. Сейчас я продолжаю общаться с Захаром», - объяснила Ира.

Стоит отметить, что поклонники реалити-шоу очень расстроены решением участницы прекратить общение с Шалюковым. Они надеялись, что она даст парню шанс и были уверены в том, что с ним Пинчук чувствовала бы себя в безопасности, а также была бы окружена любовью и заботой.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:17
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