Ирина Пинчук попросила Никиту Шалюкова больше не ухаживать за ней

«С Никитой мы окончательно закончили общение. Я попросила его больше не ухаживать за мной, потому что мы с ним сто процентов не будем вместе. Сказала, чтобы он все свои силы и оригинальность направил на то, чтобы добиться какой-либо другой девушки. С Васей я также поговорила и попросила, чтобы он за мной не ухаживал. Сейчас я продолжаю общаться с Захаром», - объяснила Ира.

По словам Иры, никаких любовных треугольников она не создавала. Последним молодым человеком, который решил построить с ней отношения, стал Василий Юрченко. Ночью он захотел сделать ей приятное и положил под подушку розу, а на утро это уже обсуждалось в контексте того, что участница создала вокруг себя гарем.Пинчук такое положение дел не понравилось, поэтому она сочла необходимым расставить все точки над «i». Девушка откровенно поговорила с Никитой Шалюковым и Васей о том, что не хочет создавать с ними пару, так как ей интересен совсем другой молодой человек.Стоит отметить, что поклонники реалити-шоу очень расстроены решением участницы прекратить общение с Шалюковым. Они надеялись, что она даст парню шанс и были уверены в том, что с ним Пинчук чувствовала бы себя в безопасности, а также была бы окружена любовью и заботой.