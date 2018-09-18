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Эксперты нашли объяснение азарту игроков и дали советы

Издание ВВС сообщило о раскрытии причин мотивирующих азартных игроков продолжить игру, при этом дав необходимые рекомендации.

Эксперты нашли объяснение азарту игроков и дали советы


Иностранными учёными из Меннисоты были проведены опыты на лабораторных мышах. Исследования показали, что чем дольше мыши ждали угощения в виде лакомства, тем больше была вероятность того, что они не уйдут с места ожидания даже при применении раздражающего фактора. Именно этот факт и лёг в основу феномена названного «нежеланием сокращать собственные потери». Эксперты, проводившие исследования, привели простой пример на людях. Человек продолжает смотреть скучный фильм до конца, в надежде на то, что далее он будет более интересным.

Так и азартный человек, продолжает играть дальше в надежде, что потраченные деньги в конце игры дадут ему желаемый результат, т.е. надежда сохраняется до конца. Осознание этого не логичного процесса может помочь не попасть в замкнутый круг.

Психолог Джим Эверетт даёт несколько практических советов, как побороть игроманию: «Большинство людей могут вовремя остановиться. При совершении очередного действия в игре нужно задать себе вопрос, что случится если выигрыш состоится. Какие есть «за» и «против». Такие приоритеты нужно расставить касательно и проигрыша. В голове сложится картинка плюсов и минусов, а также найдётся решение в выборе лучшей ситуации».

Джим Эвертт утверждает, что эта идея достаточно проста и при правильном её использовании она обязательно поможет побороть зависимость от игры. Он отмечает, что такая практика используется в политике и экономике.

 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 22:00
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