Санкт-Петербурге был найден труп пожилого мужчины с разбитым лицом
В городе Санкт-Петербурге вчера утром в собственной квартире нашли мертвое тело пенсионера. Лицо мужчины было разбито.
Признаки и следы смерти от насилия экспертами не обнаружены, на трупе была одета кофта, штаны черного цвета, и обуты кроссовки. В квартире сотрудники нашли следы от рук, бутылку и неизвестное бурое вещество.
Причину смерти мужчины 1955 года рождения будут выяснять сотрудники судмедэкспертизы.
Признаки и следы смерти от насилия экспертами не обнаружены, на трупе была одета кофта, штаны черного цвета, и обуты кроссовки. В квартире сотрудники нашли следы от рук, бутылку и неизвестное бурое вещество.
Причину смерти мужчины 1955 года рождения будут выяснять сотрудники судмедэкспертизы.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:48