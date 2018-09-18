Санкт-Петербурге был найден труп пожилого мужчины с разбитым лицом

Признаки и следы смерти от насилия экспертами не обнаружены, на трупе была одета кофта, штаны черного цвета, и обуты кроссовки. В квартире сотрудники нашли следы от рук, бутылку и неизвестное бурое вещество.Причину смерти мужчины 1955 года рождения будут выяснять сотрудники судмедэкспертизы.