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Нонна Щукина и Александр Гобозов попрошайничали в вагоне метро

Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов и Нонна Щукина решили посмеяться над своими хейтерами, которые изо дня в день пишут им в социальных сетях о том, что они абсолютно не приспособленные к жизни и зарабатывать деньги, кроме как на рекламе в Instagram, они не умеют.

Ребята опубликовали на своей странице ролик, в котором показали, как они решили заработать себе на жилье и питание. В частности, Саша и Нонна ходили по вагонам метро, пели знаменитую песню группы «Жуки» - «Батарейка», а также просили помочь им, кто чем сможет.

Нонна Щукина и Александр Гобозов попрошайничали в вагоне метро

«Спасибо за помощь в поисках работы и быстрое обучение, Саш, это реально работает! Ребят, все кто хочет к нам в команду пишите в Директ или Вотсапп!», «Зарабатываем как можем», - написали бывшие звезды телестройки под своими публикациями.

Стоит отметить, что многие подписчики оценили юмор ребят, в комментариях они похвалили их за сообразительность, а также умение посмеяться над собой и своими недоброжелателями.

Также на своей странице Щукина выложила еще один ролик, снятый в вагоне метро, в котором она мирно спала на одной из лавок.
«Кто спрашивал, как сложилась моя жизнь», - подписала его Нонна.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:43
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