Нонна Щукина и Александр Гобозов попрошайничали в вагоне метро

«Спасибо за помощь в поисках работы и быстрое обучение, Саш, это реально работает! Ребят, все кто хочет к нам в команду пишите в Директ или Вотсапп!», «Зарабатываем как можем», - написали бывшие звезды телестройки под своими публикациями.

Также на своей странице Щукина выложила еще один ролик, снятый в вагоне метро, в котором она мирно спала на одной из лавок.

«Кто спрашивал, как сложилась моя жизнь», - подписала его Нонна.

Ребята опубликовали на своей странице ролик, в котором показали, как они решили заработать себе на жилье и питание. В частности, Саша и Нонна ходили по вагонам метро, пели знаменитую песню группы «Жуки» - «Батарейка», а также просили помочь им, кто чем сможет.Стоит отметить, что многие подписчики оценили юмор ребят, в комментариях они похвалили их за сообразительность, а также умение посмеяться над собой и своими недоброжелателями.