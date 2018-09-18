Компания Audi представила модель нового кроссовера E-Tron

Это уже третий представитель электрических кроссоверов, которые представлены премиальными брендами в 2018 году. По своим габарита, Audi E-Tron меньше Q7, но превзошел по этим параметрам Q5. По длине новинка составляет 4901 мм, показатели ширины приравнены к 1935 мм, размер колесной базы - 2 929 мм. Компактнее получился и багажник, объем которого равен 890 л, по сравнению с 660 л у Q7.Audi E-Tron способен проехать на одном заряде в цикле WLTP до 400 км. Заряжается Audi E-Tron как на станциях быстрой зарядки, так и от простой бытовой розетки. Первый случай подразумевает до одного часа, а второй 8,5 часов до полного заряда.Оборудована новинка двумя мощными электродвигателями. Один расположен на передней оси, другой на задней. Общая их производительность составляет 408 л.с. при 660 Нм крутящего момента. При вождении в условиях города E-Tron использует возможности заднего электродвигателя, подключение переднего происходит в случае необходимости: при интенсивном разгоне или на высоких скоростях.Для всех версий Audi E-Tron предусмотрен полный привод. Как заявил разработчик, для разгона до 100 км/ч достаточно «менее 6 секунд», более точных цифр немцы не называют, как и данных по максимальной скорости авто.