Эксперты составили ТОП-5 самых удачных внедорожников

Аутсайдером списка является Nissan Terrano 2001. Транспортное средство, которое проехало 250 тысяч километров продают за 100 тыс руб. Автомобиль оснащается дизельным 2,6-литровым силовым агрегатом на 125 лошадиных сил и механической КПП. На четвёртом месте разместился Suzuki Sidekick 1991 модельного года. Авто за 30 лет проехало 1 млн км. Моторный отсек авто занимает 1.6-литровый мотор на 97 л.с. и МКПП. На третьем месте оказался Ford Explorer 1996. Пробег авто составляет 300 тыс км. Под капотом транспортного средства расположен 4.0-литровый мотор на 208 л.с. На втором месте оказался Isuzu Rodeo 1992. Авто проехало 2 350 км. В транспортном средстве установлен 2.6-литровый мотор на 99 л.с.Первое место рейтинга занял Chevrolet Blazer 1993. Внедорожник оснащается 4.3-литровым двигателем на 190 л.с. Авто проехало свыше 1 млн км.