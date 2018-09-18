Поклонники «Дома-2» записали Алену Водонаеву в знаменитый «профсоюз Рапунцель»

«А я на данной фотке вообще забыла одеться! Просто кошмар и возмущение...» - написала Алена.

«И эта туда же! Профсоюз Рапунцель обрел нового члена!», «Зачем оголяться в таком возрасте? У бабы муж и дети, а ей остренького захотелось», «Совсем бабу понесло», - писали они в околодомовских сообществах.

Бывшая звезда реалити-шоу Алена Водонаева, при всем своем большом количестве эротических снимков, опубликованных в Instagram, никогда не состояла в позорном «профсоюзе», однако несколько дней назад она решила это исправить.В своем микроблоге девушка выложила фото, на котором запечатлена практически обнаженной – из одежды на ней только трусы и сапоги. Причем в описании она отметила, что для полного образа ей не хватает лишь солнцезащитных очков и платка на лицо от пыли, но никак не бюстгальтера.Стоит отметить, что комментарии под публикацией она предусмотрительно закрыла, а потому пользователям Сети пришлось искать себе другое место для выражения своего недовольства.