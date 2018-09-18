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Поклонники «Дома-2» записали Алену Водонаеву в знаменитый «профсоюз Рапунцель»

На протяжении нескольких участники и зрители телепроекта «Дом-2» активно используют словосочетание «профсоюз Рапунцель». Туда обычно записывают тех, кто работал в эскорте, раздевался за деньги в ночных клубах и выставлял напоказ очень откровенные фотографии.

Бывшая звезда реалити-шоу Алена Водонаева, при всем своем большом количестве эротических снимков, опубликованных в Instagram, никогда не состояла в позорном «профсоюзе», однако несколько дней назад она решила это исправить.

Поклонники «Дома-2» записали Алену Водонаеву в знаменитый «профсоюз Рапунцель»

В своем микроблоге девушка выложила фото, на котором запечатлена практически обнаженной – из одежды на ней только трусы и сапоги. Причем в описании она отметила, что для полного образа ей не хватает лишь солнцезащитных очков и платка на лицо от пыли, но никак не бюстгальтера.

«А я на данной фотке вообще забыла одеться! Просто кошмар и возмущение...» - написала Алена.


Стоит отметить, что комментарии под публикацией она предусмотрительно закрыла, а потому пользователям Сети пришлось искать себе другое место для выражения своего недовольства.

«И эта туда же! Профсоюз Рапунцель обрел нового члена!», «Зачем оголяться в таком возрасте? У бабы муж и дети, а ей остренького захотелось», «Совсем бабу понесло», - писали они в околодомовских сообществах.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:13
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