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Героиня «СашиТани» Валентина Рубцова открыла секрет своей стройности

Актриса театра и кино Валентина Рубцова рассказала подписчикам своего блога в Instagram, как ей удается сохранять стройную и поднятую фигуру. В свои сорок лет главная героиня «СашиТани» выглядит сногсшибательно.

Героиня «СашиТани» Валентина Рубцова открыла секрет своей стройности


Валентина Рубцова не один раз демонстрировала подтянутый животик и стройные ноги. Поклонники и читатели ее блога в Instagram неоднократно засыпали актрису комплементами и все чаще стали спрашивать о секрете молодости и стройности тела. На этот раз Рубцова опубликовала диету, которой придерживается в последнее время.

Согласно такому рациону, звезда ситкома начинает свое утро с литра теплой чистой воды, выпитого на голодный желудок. Как выяснилось, артистка не истощает себя изнуряющими диетами с длительным голоданием, а питается вполне полноценно. В ее рационе присутствуют салаты из овощей, фрукты, ягоды, мясо индейки и курицы, запечная рыба, всевозможные каши. Хлеб заменяется зеленью, свинина вообще отсутствует в диете телезвезды, а кофе и чай вообще относятся к категории «еда».

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:27
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