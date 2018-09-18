Героиня «СашиТани» Валентина Рубцова открыла секрет своей стройности

Валентина Рубцова не один раз демонстрировала подтянутый животик и стройные ноги. Поклонники и читатели ее блога в Instagram неоднократно засыпали актрису комплементами и все чаще стали спрашивать о секрете молодости и стройности тела. На этот раз Рубцова опубликовала диету, которой придерживается в последнее время.Согласно такому рациону, звезда ситкома начинает свое утро с литра теплой чистой воды, выпитого на голодный желудок. Как выяснилось, артистка не истощает себя изнуряющими диетами с длительным голоданием, а питается вполне полноценно. В ее рационе присутствуют салаты из овощей, фрукты, ягоды, мясо индейки и курицы, запечная рыба, всевозможные каши. Хлеб заменяется зеленью, свинина вообще отсутствует в диете телезвезды, а кофе и чай вообще относятся к категории «еда».