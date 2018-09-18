Яна Рудковская объяснилась за свой сногсшибательный наряд

Яна Рудковская решила, что её завораживающий наряд как раз придётся к месту на таком мероприятии. Она написала в комментарии, что по-другому не смогла бы чувствовать себя королевой. Рудковская была приглашена на светскую вечеринку журнала Tatler, где был представлен фильм о героях журнала за последние годы. В фильме «скромные завтраки» Рудковской заняли 70% всего времени.По мнению фанатов, знаменитый продюсер Яна Рудковская именно из-за этого и посчитала необходимым выглядеть как «Королева бала», одев такой наряд.Сегодня Яна Рудковская, побоявшись критики, запретила комментарии под коротким видео, которое снято перед вечеринкой, где она с нескрываемым восторгом демонстрирует свой по истине Королевский наряд.