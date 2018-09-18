Яна Рудковская объяснилась за свой сногсшибательный наряд
Вчера известный продюсер Яна Рудковская дала комментарий по поводу своего наряда, который она продемонстрировала перед фотокамерами до вечеринки.
Яна Рудковская решила, что её завораживающий наряд как раз придётся к месту на таком мероприятии. Она написала в комментарии, что по-другому не смогла бы чувствовать себя королевой. Рудковская была приглашена на светскую вечеринку журнала Tatler, где был представлен фильм о героях журнала за последние годы. В фильме «скромные завтраки» Рудковской заняли 70% всего времени.
По мнению фанатов, знаменитый продюсер Яна Рудковская именно из-за этого и посчитала необходимым выглядеть как «Королева бала», одев такой наряд.
Сегодня Яна Рудковская, побоявшись критики, запретила комментарии под коротким видео, которое снято перед вечеринкой, где она с нескрываемым восторгом демонстрирует свой по истине Королевский наряд.
Яна Рудковская решила, что её завораживающий наряд как раз придётся к месту на таком мероприятии. Она написала в комментарии, что по-другому не смогла бы чувствовать себя королевой. Рудковская была приглашена на светскую вечеринку журнала Tatler, где был представлен фильм о героях журнала за последние годы. В фильме «скромные завтраки» Рудковской заняли 70% всего времени.
По мнению фанатов, знаменитый продюсер Яна Рудковская именно из-за этого и посчитала необходимым выглядеть как «Королева бала», одев такой наряд.
Сегодня Яна Рудковская, побоявшись критики, запретила комментарии под коротким видео, которое снято перед вечеринкой, где она с нескрываемым восторгом демонстрирует свой по истине Королевский наряд.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 21:00