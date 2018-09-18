«Снова свадьба»: Глафира Тарханова в подвенечном наряде заинтриговала фанатов

Кинозвезда заявила, что у нее опять свадьба - будет праздник, ЗАГС и будут гости. В комментариях к видео Глафира Тарханова поведала, что ее постоянно спрашивают, сколько за всю жизнь у нее было свадеб. Знаменитость призналась, что в реальной жизни только одна, при этом в кино она просто сбилась со счета, так как она часто «выходит замуж». Пост звезды в течение двух часов сумел собрать свыше 11 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев.Фолловеры подметили, что актриса очень красивая невеста и этот образ ей очень к лицу. Поклонники пожелали актрисе и ее семье всех благ.