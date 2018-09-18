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ТОП-5 зарубежных седанов класса люкс по цене LADA Vesta

Многие россияне, судя по статистике, предпочитают зарубежные автомобили отечественным моделям, в плане надежности и качества. В связи с этим, аналитики назвали ТОП-5 зарубежных седанов с пробегом, класса люкс, по цене LADA Vesta.

ТОП-5 зарубежных седанов класса люкс по цене LADA Vesta


Отечественный автомобиль, со стоимостью которого и будет вестись сравнение, продается по цене 584 000 рублей. Примерно столько же будет стоить Toyota Camry, пробег которой за 11 лет с момента первоначальной покупки составляет 163 000 км. Двигатель объемом 2,4, 277 лошадиных сил. Примерно на 80 000 дороже обойдется Cadillac CTS, выпущенный в 2008 году. Пробег практически идентичен предыдущему кандидату, при этом данный агрегат располагает 3,6 л. Двигателем, а также 311 лошадиными силами. Jaguar XF, выпуска 2011 года, с пробегом 150 000, будет стоить уже не много дороже, 750 000 рублей. Мотор объемом 3 литра, 238 л.с., а также полная комплектация окупают это.

Четвертое место занимает BMW 730i. Выпущен автомобиль в 2008 году. Его стоимость, с учетом 3-х литрового двигателя, 258 л.с., а также минимальным пробегом оценивается в 790 000 рублей. На пятом месте располагается обладатель 3-х литрового двигателя, 307 лошадиных сил, а также пробега 174 000 км, Infiniti M35 2008 года выпуска.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:40
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