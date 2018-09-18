В Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова нашли труп в тапочках

Инцидент произошел в понедельник, 17 сентября, в половине шестого вечера. По словам прохожего, обнаружившего труп, тело петербуржца лежало возле дома № 18, расположенного на пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова. Прохожий вызвал сотрудников полиции, но те не смогли установить, из-за чего скончался петербуржец. Судя по внешнему виду мужчине было около 30-ти лет. Кроме того, на покойном полицейские обнаружили тапочки, хотя на улице стояла холодная погода.Возможно, умерший петербуржец пытался воспользоваться помощью прохожих и потому вышел из дома в одних тапках, но точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.