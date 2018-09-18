Михаил Пореченков в Москве открыл ресторан «Концерт»

Михаил Пореченков в соцсети обнародовал фото из ресторана, под которым оставил хвалебные отзывы. По его словам, он в восторге от коктейлей и еды в данном заведении, которое по «уюту и духу» напоминает ему «родной Петербург». В конце поста актер добавил – «настоятельно рекомендую посетить».Артист владеет рестораном «Концерт» вместе со своим продюсером и директором Максимом Королевым (40%), а также Игорем Паньковым, являющимся ди-джеем «Нашего радио» (20%). По будням заведение будет работать как закусочная, по выходным там будут проходить концерты.