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Михаил Пореченков в Москве открыл ресторан «Концерт»

Знаменитый отечественный актёр Михаил Пореченков в своем микроблоге Instagram сообщил фанатам, что принял решение заняться ресторанным бизнесом. Артист открыл заведение в Москвее под названием «Концерт».

Михаил Пореченков в Москве открыл ресторан «Концерт»


Михаил Пореченков в соцсети обнародовал фото из ресторана, под которым оставил хвалебные отзывы. По его словам, он в восторге от коктейлей и еды в данном заведении, которое по «уюту и духу» напоминает ему «родной Петербург». В конце поста актер добавил – «настоятельно рекомендую посетить».

Михаил Пореченков в Москве открыл ресторан «Концерт»


Артист владеет рестораном «Концерт» вместе со своим продюсером и директором Максимом Королевым (40%), а также Игорем Паньковым, являющимся ди-джеем «Нашего радио» (20%). По будням заведение будет работать как закусочная, по выходным там будут проходить концерты.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00
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