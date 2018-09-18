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Samsung Galaxy J6 Prime получил боковой дактилоскопический сканер

В Сети выложили новые фото среднебюджетного мобильного устройства Samsung Galaxy J6 Prime, которое готовится к презентации. Одной из особенностей смартфона является боковой дактилоскопический сканер.

Samsung Galaxy J6 Prime получил боковой дактилоскопический сканер


Судя по фото, версию Galaxy J6 Prime оснастят портом microUSB, 3,5-миллиметровым разъемом для наушников. Данные элементы расположены на нижней грани. Новую версию смартфона Samsung, которая относится к среднебюджетному A-классу, наделят раздельными кнопками регулировки звука, двойной основной камерой на 13 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп.

Устройство оснащается 5,6-дюймовым Super AMOLED-экраном. Основой гаджета выступает однокристальная Exynos 7870. Версия Galaxy J6 Prime, имеющая боковой сканер дактилоскопии, будет предложена разработчиками в двух версиях. В устройствах используются ОЗУ на 3 и 4 Гб, а также ПЗУ на 32 и 64 Гб.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15
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