Samsung Galaxy J6 Prime получил боковой дактилоскопический сканер

Судя по фото, версию Galaxy J6 Prime оснастят портом microUSB, 3,5-миллиметровым разъемом для наушников. Данные элементы расположены на нижней грани. Новую версию смартфона Samsung, которая относится к среднебюджетному A-классу, наделят раздельными кнопками регулировки звука, двойной основной камерой на 13 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп.Устройство оснащается 5,6-дюймовым Super AMOLED-экраном. Основой гаджета выступает однокристальная Exynos 7870. Версия Galaxy J6 Prime, имеющая боковой сканер дактилоскопии, будет предложена разработчиками в двух версиях. В устройствах используются ОЗУ на 3 и 4 Гб, а также ПЗУ на 32 и 64 Гб.