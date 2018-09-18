Филипп Киркоров продолжает признаваться в любви к Алле Пугачёвой

Король поп-сцены выпустил новый трек снятый вместе с Егором Кридом «Цвет настроения чёрный». Многие поклонники решили, что во время записи видео Киркоров думал только об Алле Пугачёвой. За несколько дней в социальных сетях ролик уже набрал более 300 тысяч просмотров. Пристальное внимание всех любителей Киркорова привлекла фраза «чувствует себя богиней». Фанаты уверены, что она посвящена именно Пугачёвой.Отзывы о ролике оставляют только положительные, кто-то даже назвал Аллу Пугачёву «Королева Мира». Любовь Киркорова не гаснет со временем, даже несмотря на то, что Алла Пугачёва вполне счастлива со своим супругом Максимом Галкиным.