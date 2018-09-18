Кто на первое место?: Эксперты сравнили новинки этого года Google Pixel 3 и iPhone Xs

По характеристикам iPhone Xs и Google Pixel 3 отличаются друг от друга не существенно. Небольшая разница в ширине экранов и в разрешении сторон. Что касается дисплея у Pixel 3, тут утверждать что-то рано, потому что информация по этому поводу не подтверждается. В модель от Google возможно установят процессор от Snapdragon 845, а iPhone Xs уже имеет восьмиядерный A12 Bionic, который обеспечивает долгий заряд батареи, и ее службы в целом.Касательно дизайна и особенностей смартфонов можно предварительно утверждать, что они так же схожи, но есть и отличия: Pixel 3 получил «монобровь» в верхней части экрана, что уже снижает «позиции» сравнительно с iPhone Xs. Оба гаджета имеют большие дисплеи из стекла и металлический корпус с закругленными углами. Модель от Apple делает снимки с помощью двойной камеры 12 и 12 Мп, в то время как Pixel 3 возможно сможет фотографировать с помощью 12 Мп матрицей, улучшенной версией предыдущей новинки от Google.Плюсы длительности работы батарей можно назвать такие: полчаса дополнительного пользование обеспечит производительность энергосберегающего процессора A12 Bionic на iPhone Xs, в то время как Pixel 3 укомплектуют беспроводной зарядкой «Active Edge», также в комплекте можно будет найти наушники с разъемом USB Type-C.Подводя итоги, если пользователю важно получить камерофон, то без всяких сомнений выбор стоит сделать в пользу флагмана Pixel 3. Если дизайн и производительность стали главным приоритетом в выборе нового смартфона, тогда подойдет модель из линейки от Apple, поскольку его усовершенствованный процессор A12 Bionic будет производительнее, в отличие от Snapdragon 845. Отсутствие у iPhone Xs «моноброви» также делает его более привлекательным для пользователей.