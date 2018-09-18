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Актриса Екатерина Волкова в Благовещенске дала интервью

Накануне в рамках фестиваля «Амурская осень» прошла встреча с популярной отечественной актрисой Екатериной Волковой. Гости и жители Благовещенска имели возможность задать артистке интересующие их вопросы.

Актриса Екатерина Волкова в Благовещенске дала интервью


Екатерине Волковой задали вопрос, приходилось ли ей сталкиваться с домогательствами в своей карьере. По признанию артистки, в самом начале ее карьеры она оказалась в роли жертвы. Но, это только сделало теледиву сильнее, а также закалило ее характер. Актриса поведала, что мечтает как можно быстрее доделать загородный дом, строительство которого должно было завершиться к лету, однако строительная компания опаздывает со сроками. Она мечтает перевести туда своих родителей, ухаживать за огородом, теплицей, так как очень любит деревню.

Актриса Екатерина Волкова в Благовещенске дала интервью


Екатерина Волкова также рассказала о съемках откровенных сцен. Звезда пояснила, что для любого актера «постельные» эпизоды — это огромный стресс.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:15
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