Актриса Екатерина Волкова в Благовещенске дала интервью

Екатерине Волковой задали вопрос, приходилось ли ей сталкиваться с домогательствами в своей карьере. По признанию артистки, в самом начале ее карьеры она оказалась в роли жертвы. Но, это только сделало теледиву сильнее, а также закалило ее характер. Актриса поведала, что мечтает как можно быстрее доделать загородный дом, строительство которого должно было завершиться к лету, однако строительная компания опаздывает со сроками. Она мечтает перевести туда своих родителей, ухаживать за огородом, теплицей, так как очень любит деревню.Екатерина Волкова также рассказала о съемках откровенных сцен. Звезда пояснила, что для любого актера «постельные» эпизоды — это огромный стресс.