В Башкирии ожидаются резкие перепады температур в течении недели

Метеорологи сообщают, что в ближайшую неделю, жителей Башкирии ждет довольно резкое снижение температуры воздуха вплоть до 8-13 градусов ночью. При этом ученые предупреждают о возможности сильных осадков. И несмотря на то, днем воздух прогреется до 20-235 градусов, такие погодные условия, обычно, являются началом полноценного похолодания. Однако после прохлады и сезона дождей климат придет норму, а воздух прогреется до обычного летнего уровня.Начало недели было теплым, середина же недели предвещает снижение температуры и, вероятно, дожди, а в конце снова потеплеет – такую погоду следует ожидать в данном регионе по сообщениям Гидрометцентра Башкирии. Ученые не дают однозначного ответа, касательно причин таких резких климатических “скачков”.