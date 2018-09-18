В Башкирии ожидаются резкие перепады температур в течении недели
В Башкирии, по сообщениям Гидрометцентра, ожидаются довольно резкие перепады температур и смена погодных условий. Данные явления достаточно редки, хотя в горных районах погода всегда меняется быстро.
Метеорологи сообщают, что в ближайшую неделю, жителей Башкирии ждет довольно резкое снижение температуры воздуха вплоть до 8-13 градусов ночью. При этом ученые предупреждают о возможности сильных осадков. И несмотря на то, днем воздух прогреется до 20-235 градусов, такие погодные условия, обычно, являются началом полноценного похолодания. Однако после прохлады и сезона дождей климат придет норму, а воздух прогреется до обычного летнего уровня.
Начало недели было теплым, середина же недели предвещает снижение температуры и, вероятно, дожди, а в конце снова потеплеет – такую погоду следует ожидать в данном регионе по сообщениям Гидрометцентра Башкирии. Ученые не дают однозначного ответа, касательно причин таких резких климатических “скачков”.
Метеорологи сообщают, что в ближайшую неделю, жителей Башкирии ждет довольно резкое снижение температуры воздуха вплоть до 8-13 градусов ночью. При этом ученые предупреждают о возможности сильных осадков. И несмотря на то, днем воздух прогреется до 20-235 градусов, такие погодные условия, обычно, являются началом полноценного похолодания. Однако после прохлады и сезона дождей климат придет норму, а воздух прогреется до обычного летнего уровня.
Начало недели было теплым, середина же недели предвещает снижение температуры и, вероятно, дожди, а в конце снова потеплеет – такую погоду следует ожидать в данном регионе по сообщениям Гидрометцентра Башкирии. Ученые не дают однозначного ответа, касательно причин таких резких климатических “скачков”.
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:45