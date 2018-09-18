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В салонах МТС «Мегафона» стал доступен сервис trade-in смартфонов Sony и LG

«Мегафон» и МТС запустили новый сервис trade-in, с помощью которого покупатели могут обменять свои старые телефоны Sony и LG на новые устройства. Программа стартовала с 18 сентября в салонах МТС «Мегафона».

В салонах МТС «Мегафона» стал доступен сервис trade-in смартфонов Sony и LG


Основным партнером по сервису trade-in станет компания Smartprice, появившаяся на рынке в 2017 году. Изначально услугами данного сервиса могли воспользоваться лишь обладатели устройств Apple и Samsung. В списке подлежащих обмену смартфонов указано 30 моделей LG и 26 гаджетов Sony. Максимальную скидку на приобретение нового устройства смогут получить обладатели LG G6 (8010 рублей) и Sony Xperia XZs (13 530 рублей).

Сегодня сервис trade-in проходит тестирование в Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае и монобрендовых магазинах Sony. Однако компания Smartprice рассчитывает, что к концу нынешнего года данным сервисом можно будет воспользоваться в 16 000 салонах по всей России.

 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:31
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