В салонах МТС «Мегафона» стал доступен сервис trade-in смартфонов Sony и LG

Основным партнером по сервису trade-in станет компания Smartprice, появившаяся на рынке в 2017 году. Изначально услугами данного сервиса могли воспользоваться лишь обладатели устройств Apple и Samsung. В списке подлежащих обмену смартфонов указано 30 моделей LG и 26 гаджетов Sony. Максимальную скидку на приобретение нового устройства смогут получить обладатели LG G6 (8010 рублей) и Sony Xperia XZs (13 530 рублей).Сегодня сервис trade-in проходит тестирование в Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае и монобрендовых магазинах Sony. Однако компания Smartprice рассчитывает, что к концу нынешнего года данным сервисом можно будет воспользоваться в 16 000 салонах по всей России.