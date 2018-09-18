Минобороны США выделило средства на разработку «невозможного двигателя»

В общей сложности, на изучение и создание двигателя, работающего без топлива, агентство DARPA выделило 1,3 млн. долл. Проводить работы будет доктор Майк Маккаллох (Michael McCulloch), которому принадлежит теория квантовой инерции. Прошлые его работы связаны с изучением принципов работы «невозможного» двигателя EmDrive. Как заявляет Маккаллох, в освоении космоса квантовая инерция совершит настоящий переворот. Вместо топлива достаточно будет источника электроэнергии, в качестве которого рассматривается солнечная энергия.Устройство EmDrive представляет конструкцию конусной формы, включающую магнетрон (генератора микроволн) и резонатор (накопитель колебаний и энергии). Идея создателей заключается в преобразовании излучения в тягу.Противоречивые результаты испытаний установки, вызвали в научных кругах неоднозначную реакцию, так как в ее действиях предполагается нарушение законов сохранения. Проведенные в июне 2015 года испытания EmDrive, также не смогли подтвердить или опровергнуть работоспособность модели двигателя.