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Минобороны США выделило средства на разработку «невозможного двигателя»

Британские физики получили от Минобороны США грант на разработку аналога модели «невозможного двигателя» EmDrive. Особенность конструкции будет заключаться в том, что для ее работы не нужно будет топливо, информация из сообщений, опубликованных на сайте Плимутского университета.
Минобороны США выделило средства на разработку «невозможного двигателя»


В общей сложности, на изучение и создание двигателя, работающего без топлива, агентство DARPA выделило 1,3 млн. долл. Проводить работы будет доктор Майк Маккаллох (Michael McCulloch), которому принадлежит теория квантовой инерции. Прошлые его работы связаны с изучением принципов работы «невозможного» двигателя EmDrive. Как заявляет Маккаллох, в освоении космоса квантовая инерция совершит настоящий переворот. Вместо топлива достаточно будет источника электроэнергии, в качестве которого рассматривается солнечная энергия.

Устройство EmDrive представляет конструкцию конусной формы, включающую магнетрон (генератора микроволн) и резонатор (накопитель колебаний и энергии). Идея создателей заключается в преобразовании излучения в тягу.

Противоречивые результаты испытаний установки, вызвали в научных кругах неоднозначную реакцию, так как в ее действиях предполагается нарушение законов сохранения. Проведенные в июне 2015 года испытания EmDrive, также не смогли подтвердить или опровергнуть работоспособность модели двигателя.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:58
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