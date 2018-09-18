Близнецы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лиза и Гарри отмечают свой первый юбилей

С самого рождения к этой маленькой звёздной парочке приковано пристальное внимание всех поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина, но тем не менее затраты на обучение своих детей пара держит в секрете.Малыши отданы в самый престижный детский сад «Кот в сапогах» не далеко от посёлка Грязь, где проживает известная пара. В учебном заведении с ними занимаются самые лучшие специалисты по английскому и французскому. Знание языков неоднократно демонстрировал на домашнем видео Максим Галкин. Для углублённого изучения французского родители наняли педагога родом из Франции. Он преподаёт дополнительные языковые уроки. Также Лиза и Гарри Галкины обучаются балету, хоровому пению, хореографии.Сотрудники детского сада рассказывали, что Алла Пугачёва и Максим Галкин с удовольствием принимают участие в утренниках и различных мероприятиях, проводимых в саду. Они общаются с родителями других детей, всегда похвалят и своих и чужих. В дошкольное учебное заведение детей привозит личный водитель в сопровождении няни.Крёстная мама Гарри Галкина, Мила Ставицкая, прокомментировала: «Дети с раннего возраста склонны к искусству. Они прекрасно поют, пробуют освоить различные музыкальные инструменты. Родители с удовольствием дарят им игрушечные микрофоны, гитары, фортепиано».Каждая минута маленьких звёзд расписана по графику, но малыши,ю несмотря на такую занятость, довольны своими многочисленными уроками.В связи со своим частым отсутствием Алла Пугачёва и Максим Галкин не могут ежедневно уделять внимание своим малышам. Поэтому у каждого ребёнка есть своя няня, которая проживает круглосуточно в загородном замке звёзд российской эстрады. В штате сотрудников знаменитых детей есть не менее пяти охранников, которые сопровождают их на различные светские мероприятия.Няня Лизы Галкиной после увольнения рассказала: «Я очень сильно привыкла к девочке. Находилась с ней рядом каждую минуту, даже во время сна. Ведь на мне была возложена двойная ответственность перед страной за этого ребёнка. Но с девочкой мне невероятно повезло. Она спокойный ребёнок, по утрам спала до 9 часов. Я плакала, когда уходила, очень привязалась к ребёнку».Друзья примадонны и юмориста не однократно рассказывали о том, что пара с уважением относится к своему большому персоналу служащих. Алла Пугачёва воспитывает детей таким образом, что они с детства понимают труд других людей. Малыши вежливо относятся к людям, которые работают на благо их семьи.В ежедневном меню близнецов обязательно присутствуют крупы, фрукты, овощи, соки. Родители ограничивают их в сладком, особенно не легко приходится маленькой Лизе Галкиной: девочка большая поклонница сладостей. Рацион содержит продукты с наименьшим количеством вредных веществ. Но иногда любящие родители отступают от строгих правил питания и дают детишкам в волю насладиться бургером и докторской колбасой. Поклонники уверены, что в сегодня им дадут насладиться лакомствами.Не удивительно, что звёздные наследники дружат с такими же звёздами, как и сами. В их окружение входят: дочь Кристины Орбакайте Клавдия, дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, младшая дочь Татьяны Навки Надежда и наследники певицы Жасмин. В прошлом году на день рождении близнецов была дочь Игоря Николаева Ника. Особенно Лиза и Гарри Галкины любят проводить время с внучкой Аллы Пугачёвой Клавдией. Она часто посещает особняк и любит шалить вместе с близнецами. Всё окружение Пугачёвой и Галкина утверждает, что самые близкие их друзья – это сами близнецы. Они неразлучны с рождения, что восхищает всех поклонников. Они наблюдают друг за другом и держатся вместе.В первый день рождения близнецы получили самый удивительный подарок от «СтарХит» - именные звёзды в созвездии Девы. Эти небесные тела будут сопровождать своих обладателей на протяжении всей их звёздной жизни. Борис Моисеев подарил детские коляски с мехом шиншиллы. Стоимостью около миллиона рублей за каждую. Крёстная мама и по совместительству дизайнер Мила Ставицкая, подарила своим крестникам кресла-качалки, украшенные дорогостоящими тканями. Алина Редель, близкая подруга примадонны, подарила самокаты последней модели, на которых дети с удовольствием катаются по своему замку. Филипп Киркоров подарил каждому малышу по чемодану игрушек, которые вместе с ними и распаковал.Детей балуют подарками не только в их дни рождения. Этой весной папа подарил своим любимым малышам железную дорогу и большой домик для кукол. Максим Галкин прокомментировал: «Я в детстве мечтал о таком подарке. У меня были самодельные поезда из домиков. А в этом наборе столько всего интересного, что и перечислить невозможно. Конечно мой сын в полном восторге».На четырёхлетие своим детям родители арендовали кафе. Туда было приглашено огромное количество друзей. Зал раскрасили в стиле джунглей, были наняты аниматоры, стол был накрыт множеством вкусностей. А в конце праздника вынесли два больших торта: голубой и розовый.Фанаты и поклонники творческой деятельности Аллы Пугачёвой и Максима Галкина уверены, что и сегодня звёздная пара устроит незабываемое представление для своих малышей. Близнецы будут окружены не только дорогостоящими подарками, квалифицированными нянями и учителями, но и огромной родительской любовью и лаской.