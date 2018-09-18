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Представлен официальный тизер рестайлинг версии Mitsubishi L200

Разработчики показали тизер рестайлинг версии Mitsubishi L200. Как выяснилось, продажи внедорожника начнутся в начале 2019 года, а официальный анонс намечен на ноябрь месяц.

Представлен официальный тизер рестайлинг версии Mitsubishi L200


Первый показ автомобиля, если верить источникам, состоится в Тайланде. Это не удивительно, с учетом того, что именно там его и изготавливают. После рестайлинга некоторые части машины - передние фары стали более выразительными. Об этом можно сказать, основываясь на представленном изображении. Также на картинке видны определенные особенности светодиодной оптики в целом. Стилистика их оформления, в какой-то степени, напоминает Mitsubishi Eclipse Cross, как отмечают некоторые аналитики.

Как стало известно, цена на новинку, хоть и намечена, но все же будет меняться в зависимости от множества факторов. Одним из таковых является не близкий срок старта продаж, что может отразиться как на цену сборки, так и на множестве других аспектов ценовой политики Mitsubishi. По заявлению представителей компании, цена автомобиля, на момент официального начала продаж, составит порядка 1 800 000 рублей.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:30
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