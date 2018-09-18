Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович: эпатажные супруги, живущие на камеру, показали результат пластического вмешательства

«Катя после операции так преобразилась, что наконец-таки поверила в саму себя! Ты моя любимая, настоящая богиня волшебства», - заявил 37-летний Гоген Солнцев.

«Мне всегда хочется спросить, а кому мы должны что-либо доказывать с Катюшкой? Людям, которые любят, ставить всем подряд диагнозы? У вас масса вопросов к нашей семье. А почему у вас нет вопросов к себе? Странно, что такие умные и начитанные люди уделяют столько времени на оскорбительные комментарии в адрес нашей пары! Пусть и ваша жизнь будет полна любви. И не бесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим мы обязательно разберемся», – подметил бывший участник реалити-шоу «Дом-2».

Ни для кого не является секретом, что звездное семейство 37-летнего Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович является одной из самых своеобразных парочек российского шоу-бизнеса.Стоит отметить, что сначала преданные поклонники шоумена не верили в то, что молодой человек на самом деле испытывает искренние чувства к уже не молодой женщине, однако сейчас, кажется, даже недоброжелатели супругов смогли убедиться в том, что Гоген и Екатерина счастливы вместе.Несколько недель назад для того, чтобы порадовать своего любимого супруга, 63-летняя Терешкович решилась сделать очень серьезный шаг – сделать пластическую операцию. Екатерина пожелала убрать невыносимые морщины и улучшить овал лица. Правда, после операции пенсионерку долгий период времени никто не видел и не слышал.Некоторые верные фанаты звездного семейства заподозрили что-то неладное. Кое-кто из интернет-пользователей и вовсе предположил, что 63-летняя супруга экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2» Гогена Солнцева попросту изуродовала себя пластикой.Как бы там ни было, но оказалось, что поклонникам не следует переживать. Несколько часов назад в Сети появилась первая фотография Екатерины Терешкович после пластической операции. Нужно подчеркнуть, что любимая супруга телезнаменитости на самом деле стала выглядеть значительно моложе своего возраста.Ранее Гоген Солнцев признавался многочисленным подписчикам, что остался в восторге от перевоплощения любимой жены. Вместе с тем, по словам бывшего участника скандального реалити-шоу «Дом-2», пластическая операция помогла Екатерине победить свое бесчисленное количество комплексов.Стоит напомнить, что в эфире многими любимой телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым экс-звезда телепроекта «Дом-2» признавался, что всегда старается поддерживать свою любимую супругу, особенно если дело касается стремления выглядеть моложе и прекраснее. Как известно, Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович довольно долго искали очень хорошего специалиста.Влюбленные то и дело изучали те или иные нюансы будущий пластических операций, беспокоясь о том, чтобы все проходило по плану и неожиданно не возникли не предвиденные неприятные ситуации. На сегодняшний день 63-летняя пенсионерка чувствует себя более уверенно находясь возле своего еще молодого возлюбленного.Отметим, что не так давно скандальная парочка во всеуслышание призналась в том, что они на самом деле счастливы вместе и даже начали задумываться о наследниках.Невзирая на то, что в адрес одной из самых эпатажных звездных семей продолжает каждый день лететь огромнейшее количество негативных высказываний, Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович стараются сохранять позитивный настрой. Шоумен убежден, что именно 63-летняя супруга является той самой единственной любимой женщиной, которую он искал и ждал на протяжении всей своей жизни.В свою очередь Екатерина готова пойти ради Гогена на любые жертвы. По словам Терешкович, ей очень важно быть для своего любимого молодого супруга всегда красивой, желанной и сексуальной.