В Samsung Galaxy Note 9 обнаружены проблемы с ПО камеры

Эксперты в новом обзоре сообщили, что ошибку заметили многие пользователи. В Сети выложили информацию, что имеется возможность исправления данной ошибки, однако она работает далеко не для всех. Речь идёт о сбросе на заводские настройки. В свою очередь он сработал только для некоторых пользователей устройства. Все остальные сообщают, что после его выполнения остались проблемы с камерой.В настоящее время производитель никак пока не отреагировал на такого рода жалобы. Стоит отметить, что версию Samsung Galaxy Note 9 официально представили 9 августа текущего года.