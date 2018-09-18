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В Samsung Galaxy Note 9 обнаружены проблемы с ПО камеры

В смартфоне Samsung Galaxy Note 9 обнаружили проблемы с ПО камеры. Как стало известно, они могут вызывать некоторое зависание приложений между кадрами.

В Samsung Galaxy Note 9 обнаружены проблемы с ПО камеры


Эксперты в новом обзоре сообщили, что ошибку заметили многие пользователи. В Сети выложили информацию, что имеется возможность исправления данной ошибки, однако она работает далеко не для всех. Речь идёт о сбросе на заводские настройки. В свою очередь он сработал только для некоторых пользователей устройства. Все остальные сообщают, что после его выполнения остались проблемы с камерой.

В настоящее время производитель никак пока не отреагировал на такого рода жалобы. Стоит отметить, что версию Samsung Galaxy Note 9 официально представили 9 августа текущего года.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00
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