Обновленный турбированный седан Mazda 6 ожидается России

Как стало известно, российская версия автомобиля будет во многом отличаться от зарубежных моделей. В связи с тем, что в Европе турбированный двигатель не продается, по неизвестным причинам, российская версия Mazda 6 будет оснащена данной системой, что безусловное преимущество. Кроме того, новинка подверглась и другим изменениям. Сидения теперь лучше гасят вибрацию при езде, что сделает использование авто более комфортным. Стоит также отметить, что экран в салоне оборудован проектором, который, если верить источникам, будет проектировать изображение прямо на лобовое стекло в случае необходимости.Автомобиль будет доступен с 2 и 2,5 литровыми двигателями, мощностью 150 и 192 лошадиных силы соответственно. Начальная цена иномарки составит порядка 1 351 000 рублей, впрочем, данная сумма может меняться в зависимости от региона.