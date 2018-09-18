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Обновленный турбированный седан Mazda 6 ожидается России

Обновленная модель седана Mazda 6 с системой турбирования появится в автосалонах России в первой половине 2019 года. Об этом сообщают российские представители компании в рамках проведенной пресс-конференции.

Обновленный турбированный седан Mazda 6 ожидается России


Как стало известно, российская версия автомобиля будет во многом отличаться от зарубежных моделей. В связи с тем, что в Европе турбированный двигатель не продается, по неизвестным причинам, российская версия Mazda 6 будет оснащена данной системой, что безусловное преимущество. Кроме того, новинка подверглась и другим изменениям. Сидения теперь лучше гасят вибрацию при езде, что сделает использование авто более комфортным. Стоит также отметить, что экран в салоне оборудован проектором, который, если верить источникам, будет проектировать изображение прямо на лобовое стекло в случае необходимости.

Автомобиль будет доступен с 2 и 2,5 литровыми двигателями, мощностью 150 и 192 лошадиных силы соответственно. Начальная цена иномарки составит порядка 1 351 000 рублей, впрочем, данная сумма может меняться в зависимости от региона.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:15
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