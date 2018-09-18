Xiaomi презентовала новую версию смарт-часов Amazfit Verge

Huami Amazfit Verge оснащается округлым экраном AMOLED диаметром 43 мм. Разрешение экрана составляет 360x360 пикселей. Дисплей имеет закаленное стекло Gorilla Glass 3. ОЗУ устройства составляет 512 Мб. А вот ПЗУ достигает 4 Гб. Имеет место модуль NFC, который поддерживает работу с AliPay, а также UnionPay. Он позволяет в общественном транспорте осуществлять оплату за проезд.По словам разработчиков Huami Amazfit Verge, особенностью версии является круглосуточный мониторинг пульса человека, пользующегося данными «умными» часами, обеспечивая 98-процентную точность. Потенциальных покупателей также удивит оптический датчик, который потребляет минимум энергии. Система также определяет возможные сбои сердечных ритмов.