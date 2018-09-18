Xiaomi презентовала новую версию смарт-часов Amazfit Verge
Компания Xiaomi презентовала новую версию смарт-часов Amazfit Verge. Данное устройство расценивается в $115.
Huami Amazfit Verge оснащается округлым экраном AMOLED диаметром 43 мм. Разрешение экрана составляет 360x360 пикселей. Дисплей имеет закаленное стекло Gorilla Glass 3. ОЗУ устройства составляет 512 Мб. А вот ПЗУ достигает 4 Гб. Имеет место модуль NFC, который поддерживает работу с AliPay, а также UnionPay. Он позволяет в общественном транспорте осуществлять оплату за проезд.
По словам разработчиков Huami Amazfit Verge, особенностью версии является круглосуточный мониторинг пульса человека, пользующегося данными «умными» часами, обеспечивая 98-процентную точность. Потенциальных покупателей также удивит оптический датчик, который потребляет минимум энергии. Система также определяет возможные сбои сердечных ритмов.
Huami Amazfit Verge оснащается округлым экраном AMOLED диаметром 43 мм. Разрешение экрана составляет 360x360 пикселей. Дисплей имеет закаленное стекло Gorilla Glass 3. ОЗУ устройства составляет 512 Мб. А вот ПЗУ достигает 4 Гб. Имеет место модуль NFC, который поддерживает работу с AliPay, а также UnionPay. Он позволяет в общественном транспорте осуществлять оплату за проезд.
По словам разработчиков Huami Amazfit Verge, особенностью версии является круглосуточный мониторинг пульса человека, пользующегося данными «умными» часами, обеспечивая 98-процентную точность. Потенциальных покупателей также удивит оптический датчик, который потребляет минимум энергии. Система также определяет возможные сбои сердечных ритмов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00