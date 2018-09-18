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Пьяный житель Омска сгорел в съемной квартире

Житель съемной квартиры в одном из общежитий города Омск сгорел заживо, будучи в состоянии алкогольного опьянения. ЧП произошло вчера около трех часов дня.

Пьяный житель Омска сгорел в съемной квартире


Квартиросъемщик распивал спиртные напитки со своими соседями, в какой-то момент начался сильный пожар. Собутыльники успели убежать, а хозяин квартиры спастись не успел и задохнулся угарным газом. В результате пожар распространился на несколько комнат здания пятого этажа.

В ходе следственного выяснения причин пожара, эксперты предположительно выдвигают версию, что возгорание произошло из-за сломанной электроплиты для приготовления пищи. На данный момент Следственный комитет проводит тщательную проверку случившегося.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:15
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