В Интернете появилось видео с новым смартфоном ZTE Nubia Z18S с двумя экранами

Ролик с ZTE Nubia Z18S был обнаружен пользователями ресурса SlashLeaks, специализирующегося на утечках, связанных с инновационными разработками и устройствами в сфере производства мобильных гаджетов. Стоит отметить, что эта модель официально еще не анонсирована, а потому о технических характеристиках устройства известно немногое.Из самого ролика становится ясным, что ZTE Nubia Z18S будет иметь два цветных дисплея (у YotaPhone второй экран был черно-белым). Основной экран оборудован тонкой рамкой и двумя тыльными камерами. Учитывая, что данное устройство имеет два экрана, фронтальная камера отойдет на второй план.Размер дополнительного дисплея составит 4 дюйма, по задумке разработчиков устройства второй экран позволит комфортно делать селфи с тыльной камеры. На боковой грани ZTE Nubia Z18S будет расположен дактилоскопический датчик.