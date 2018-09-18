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В Интернете появилось видео с новым смартфоном ZTE Nubia Z18S с двумя экранами

В Сети опубликован видеоролик, где представлен еще не анонсированный смартфон ZTE Nubia Z18S с двумя цветными экранами. Многие пользователи успели отметить, что гаджет весьма похож на российский смартфон YotaPhone, который аналогичным образом имеет два дисплея.

В Интернете появилось видео с новым смартфоном ZTE Nubia Z18S с двумя экранами


Ролик с ZTE Nubia Z18S был обнаружен пользователями ресурса SlashLeaks, специализирующегося на утечках, связанных с инновационными разработками и устройствами в сфере производства мобильных гаджетов. Стоит отметить, что эта модель официально еще не анонсирована, а потому о технических характеристиках устройства известно немногое.

Из самого ролика становится ясным, что ZTE Nubia Z18S будет иметь два цветных дисплея (у YotaPhone второй экран был черно-белым). Основной экран оборудован тонкой рамкой и двумя тыльными камерами. Учитывая, что данное устройство имеет два экрана, фронтальная камера отойдет на второй план.

Размер дополнительного дисплея составит 4 дюйма, по задумке разработчиков устройства второй экран позволит комфортно делать селфи с тыльной камеры. На боковой грани ZTE Nubia Z18S будет расположен дактилоскопический датчик.

 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:45
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