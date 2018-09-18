Анонс неизвестного девайса от Meizu состоится 19 сентября
Компания Meizu опубликовала изображение, на котором, судя по всему, показано некое устройство с двумя разъемами USB. Несмотря на то, что его анонс намечен на 19 сентября, некоторые аналитики предположили, что это портативный аккумулятор.
На картине имеется также надпись “Пусть два это и немного, но два – то, что нам нужно”. Если сопоставить это с тем фактом, что в современных портативных аккумуляторах от Meizu по одному разъему данного типа, теория приобретает смысл. Впрочем, некоторые эксперты отрицают данное предположение в связи с тем, что, как правило, на подобных устройствах, разъемы находятся друг под другом, а не по горизонтали. Так или иначе, уже в ближайшее время справедливость каждого из мнений можно будет проверить, так как анонс некоторых устройств от Mеizu, в частности, 16Х, а также данного девайса, назначен на 19.09.
В связи с тем, что официальных заявлений от разработчиков не поступало, а также тем, что сама новость может быть фейком, так как размещена лишь на странице аксессуаров Meizu, нельзя утверждать состоится ли завтра его релиз.
На картине имеется также надпись “Пусть два это и немного, но два – то, что нам нужно”. Если сопоставить это с тем фактом, что в современных портативных аккумуляторах от Meizu по одному разъему данного типа, теория приобретает смысл. Впрочем, некоторые эксперты отрицают данное предположение в связи с тем, что, как правило, на подобных устройствах, разъемы находятся друг под другом, а не по горизонтали. Так или иначе, уже в ближайшее время справедливость каждого из мнений можно будет проверить, так как анонс некоторых устройств от Mеizu, в частности, 16Х, а также данного девайса, назначен на 19.09.
В связи с тем, что официальных заявлений от разработчиков не поступало, а также тем, что сама новость может быть фейком, так как размещена лишь на странице аксессуаров Meizu, нельзя утверждать состоится ли завтра его релиз.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:30