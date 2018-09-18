Анонс неизвестного девайса от Meizu состоится 19 сентября

На картине имеется также надпись “Пусть два это и немного, но два – то, что нам нужно”. Если сопоставить это с тем фактом, что в современных портативных аккумуляторах от Meizu по одному разъему данного типа, теория приобретает смысл. Впрочем, некоторые эксперты отрицают данное предположение в связи с тем, что, как правило, на подобных устройствах, разъемы находятся друг под другом, а не по горизонтали. Так или иначе, уже в ближайшее время справедливость каждого из мнений можно будет проверить, так как анонс некоторых устройств от Mеizu, в частности, 16Х, а также данного девайса, назначен на 19.09.В связи с тем, что официальных заявлений от разработчиков не поступало, а также тем, что сама новость может быть фейком, так как размещена лишь на странице аксессуаров Meizu, нельзя утверждать состоится ли завтра его релиз.