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Илон Маск: Первые туристы полетят вокруг Луны в 2023 году

Илон Маск в рамках онлайн-трансляции рассказал о переносе полета ракеты BFR с 2019 года на 2023 год. В ходе данной трансляции назвали первого космического туриста.
Илон Маск: Первые туристы полетят вокруг Луны в 2023 году

Стоимость производства ракеты Big Falcon Rocket миллиардер оценил примерно в $5 млрд. Первым туристом, который произведет полет вокруг Луны, стал Юсаку Маесава. Речь идёт о 42-летнем японском торговом магнате, коллекционере искусства. Он признался, что не хочет отправляться в космос в полном одиночестве.
Илон Маск: Первые туристы полетят вокруг Луны в 2023 году

Маесава в свой полет пригласил деятелей искусства из различных государств. Он хотел бы отправится в полет с 8-ю художниками со всего мира. В свою очередь они по возвращению домой на Землю могли бы создать что-то интересное. Данные шедевры потом вдохновляли бы людей.

 
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Технологии / Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:15
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