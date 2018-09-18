Илон Маск: Первые туристы полетят вокруг Луны в 2023 году
Илон Маск в рамках онлайн-трансляции рассказал о переносе полета ракеты BFR с 2019 года на 2023 год. В ходе данной трансляции назвали первого космического туриста.
Стоимость производства ракеты Big Falcon Rocket миллиардер оценил примерно в $5 млрд. Первым туристом, который произведет полет вокруг Луны, стал Юсаку Маесава. Речь идёт о 42-летнем японском торговом магнате, коллекционере искусства. Он признался, что не хочет отправляться в космос в полном одиночестве.
Маесава в свой полет пригласил деятелей искусства из различных государств. Он хотел бы отправится в полет с 8-ю художниками со всего мира. В свою очередь они по возвращению домой на Землю могли бы создать что-то интересное. Данные шедевры потом вдохновляли бы людей.
Стоимость производства ракеты Big Falcon Rocket миллиардер оценил примерно в $5 млрд. Первым туристом, который произведет полет вокруг Луны, стал Юсаку Маесава. Речь идёт о 42-летнем японском торговом магнате, коллекционере искусства. Он признался, что не хочет отправляться в космос в полном одиночестве.
Маесава в свой полет пригласил деятелей искусства из различных государств. Он хотел бы отправится в полет с 8-ю художниками со всего мира. В свою очередь они по возвращению домой на Землю могли бы создать что-то интересное. Данные шедевры потом вдохновляли бы людей.
Технологии / Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:15