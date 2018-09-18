В пруду Челябинской области найден труп женщины

Очевидцы увидели тело на поверхности Старогороского пруда и сообщили в полицию. Прибыв на место, спасатели, снарядившись в специальные не промокающие костюмы, вошли в воду. С помощью специального оборудования им удалось вытащить тело на берег. Местные жители узнали утопленницу, ею оказалась 60-летняя горожанка.На данный момент полиция выясняет все подробности и обстоятельства произошедшего.