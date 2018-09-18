В пруду Челябинской области найден труп женщины
Вчера во второй половине дня в пруду города Миасса местными жителями был обнаружен труп женщины. На место прибыли сотрудники городского спасательного отряда и полиция.
Очевидцы увидели тело на поверхности Старогороского пруда и сообщили в полицию. Прибыв на место, спасатели, снарядившись в специальные не промокающие костюмы, вошли в воду. С помощью специального оборудования им удалось вытащить тело на берег. Местные жители узнали утопленницу, ею оказалась 60-летняя горожанка.
На данный момент полиция выясняет все подробности и обстоятельства произошедшего.
Очевидцы увидели тело на поверхности Старогороского пруда и сообщили в полицию. Прибыв на место, спасатели, снарядившись в специальные не промокающие костюмы, вошли в воду. С помощью специального оборудования им удалось вытащить тело на берег. Местные жители узнали утопленницу, ею оказалась 60-летняя горожанка.
На данный момент полиция выясняет все подробности и обстоятельства произошедшего.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:15