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В пруду Челябинской области найден труп женщины

Вчера во второй половине дня в пруду города Миасса местными жителями был обнаружен труп женщины. На место прибыли сотрудники городского спасательного отряда и полиция.

В пруду Челябинской области найден труп женщины


Очевидцы увидели тело на поверхности Старогороского пруда и сообщили в полицию. Прибыв на место, спасатели, снарядившись в специальные не промокающие костюмы, вошли в воду. С помощью специального оборудования им удалось вытащить тело на берег. Местные жители узнали утопленницу, ею оказалась 60-летняя горожанка.

На данный момент полиция выясняет все подробности и обстоятельства произошедшего.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:15
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