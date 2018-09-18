В 2018 году самой популярной функцией смартфонов у россиян стали мессенджеры

В ходе исследования было установлено, что более 90% владельцев смартфонов используют различные мессенджеры. Так, большинство пользователей отдали предпочтение WhatsApp (69%), на втором месте оказался Viber (57%) и третью строчку занял Skype (45%). Было отмечено, что популярность Skype упала по сравнению с прошлым годом на семь процентов.Кроме того, значительно возросла популярность мессенджера Telegram. Несмотря на то, что программное обеспечение запрещено на территории РФ, его установили 25% владельцев мобильных устройств.Популярность мессенджеров связана с тем, что владельцы смартфонов все чаще пользуются звонками по интернету. В Москве востребованность звонков по сотовой связи снизилась практически вдвое, чего не скажешь о Санкт-Петербурге и России в среднем, где сотовая связь уверенно лидирует.Также в 2018 году россияне стали меньше отправлять SMS-сообщения и сократилось времяпровождение в мобильных видеоиграх.