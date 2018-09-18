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В 2018 году самой популярной функцией смартфонов у россиян стали мессенджеры

Консалтинговая компания Deloitte «Медиапотребление в России — 2018» провела исследование и выяснила, что в нынешнем году у россиян большой популярностью пользовались мессенджеры, сместившие с лидирующей позиции звонки по сотовой связи. Опрос респондентов проводился в июне 2018 года в 8 федеральных округах, 46 субъектах и 250 населенных пунктах страны.

В 2018 году самой популярной функцией смартфонов у россиян стали мессенджеры


В ходе исследования было установлено, что более 90% владельцев смартфонов используют различные мессенджеры. Так, большинство пользователей отдали предпочтение WhatsApp (69%), на втором месте оказался Viber (57%) и третью строчку занял Skype (45%). Было отмечено, что популярность Skype упала по сравнению с прошлым годом на семь процентов.

Кроме того, значительно возросла популярность мессенджера Telegram. Несмотря на то, что программное обеспечение запрещено на территории РФ, его установили 25% владельцев мобильных устройств.

Популярность мессенджеров связана с тем, что владельцы смартфонов все чаще пользуются звонками по интернету. В Москве востребованность звонков по сотовой связи снизилась практически вдвое, чего не скажешь о Санкт-Петербурге и России в среднем, где сотовая связь уверенно лидирует.

Также в 2018 году россияне стали меньше отправлять SMS-сообщения и сократилось времяпровождение в мобильных видеоиграх.

 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:45
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