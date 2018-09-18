Samsung планируют полностью отказаться от самой продаваемой ветки смартфонов

Ранее подобная информация уже всплывала, однако речь шла о менее популярных сериях Galaxy, в связи с чем, многие считали это возможным. Тем не менее, даже замена самой популярной линейки, с учетом информации о наследнике, уже не кажется невозможной. Дело в том, что некоторые смартфоны Galaxy А напоминают, в плане дизайна, некоторых представителей Galaxy J. Исходя из этого, можно говорить о замене данной линейки именно в качестве некой “эволюции”, а не как отказ разработчиков от наиболее продаваемой части их смартфоном.Также стало известно, что была создана новая ветка, Galaxy М, смартфоны которой, в основном, ориентированы на низкий ценовой сегмент. Возможно, данные решения были приняты для охвата большей аудитории.