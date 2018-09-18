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Samsung планируют полностью отказаться от самой продаваемой ветки смартфонов

В сети появились слухи касательно того, что Samsung планируют полностью отказать от линии смартфонов Galaxy J. Несмотря на то, что данная линейка является наиболее популярной, слухи кажутся обоснованными, ведь на ее место придут смартфоны Galaxy А.

Samsung планируют полностью отказаться от самой продаваемой ветки смартфонов


Ранее подобная информация уже всплывала, однако речь шла о менее популярных сериях Galaxy, в связи с чем, многие считали это возможным. Тем не менее, даже замена самой популярной линейки, с учетом информации о наследнике, уже не кажется невозможной. Дело в том, что некоторые смартфоны Galaxy А напоминают, в плане дизайна, некоторых представителей Galaxy J. Исходя из этого, можно говорить о замене данной линейки именно в качестве некой “эволюции”, а не как отказ разработчиков от наиболее продаваемой части их смартфоном.

Также стало известно, что была создана новая ветка, Galaxy М, смартфоны которой, в основном, ориентированы на низкий ценовой сегмент. Возможно, данные решения были приняты для охвата большей аудитории.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:00
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