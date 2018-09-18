Илон Маск показал изображение сверхтяжёлой ракеты-носителя BFR
Илон Маск, являющийся руководителем компании SpaceX, поделился новым изображением современной сверхтяжёлой ракеты-носителя Big Falcon Rocket – BFR. По всей видимости, она в будущем заменит все ракеты-носители известной американской компании.
На изображении можно увидеть изменённую конструкцию. Например, носовая часть получила подвижными корневыми наплывами, некоторым аналогичными авиационными решениями. Согласно предположениям экспертов, данная конструкция может повышать либо уменьшать коэффициент аэродинамического сопротивления. Она обладает рядом прочих возможностей.
В свою очередь 106-метровую ракету наделили 31 двигателем Raptor. Примерно через шесть/семь лет новую современную ракету могут проверить во время пилотируемого полёта на Красную планету – Марс.
На изображении можно увидеть изменённую конструкцию. Например, носовая часть получила подвижными корневыми наплывами, некоторым аналогичными авиационными решениями. Согласно предположениям экспертов, данная конструкция может повышать либо уменьшать коэффициент аэродинамического сопротивления. Она обладает рядом прочих возможностей.
В свою очередь 106-метровую ракету наделили 31 двигателем Raptor. Примерно через шесть/семь лет новую современную ракету могут проверить во время пилотируемого полёта на Красную планету – Марс.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:45