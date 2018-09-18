Илон Маск показал изображение сверхтяжёлой ракеты-носителя BFR

На изображении можно увидеть изменённую конструкцию. Например, носовая часть получила подвижными корневыми наплывами, некоторым аналогичными авиационными решениями. Согласно предположениям экспертов, данная конструкция может повышать либо уменьшать коэффициент аэродинамического сопротивления. Она обладает рядом прочих возможностей.В свою очередь 106-метровую ракету наделили 31 двигателем Raptor. Примерно через шесть/семь лет новую современную ракету могут проверить во время пилотируемого полёта на Красную планету – Марс.