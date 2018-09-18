В октябре Opera выпустит новый мобильный браузер для iPhone

Изначально Opera Touch была создана для устройств, работающих на базе операционной системы Android. Обратить внимание на платформу iOS, по словам разработчиков, их заставили пользователи, обладающие современными устройствами компании Apple. Хотя стоит отметить, что для iPhone компания разрабатывает мобильные браузеры с 2010 года.Недавно Opera Touch получила новое обновление Red Dot Design Award, кардинально изменившее пользовательский интерфейс браузера.Пользователи браузера Opera Touch отмечают, что с программой работать невероятно просто. Браузер моментально выводит необходимую информацию на экран после ввода запроса и не требует дополнительных подтверждений. Кроме того, Opera Touch поддерживает голосовой поиск.