АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.36 USD 68.20
Курс валют на 18.09.2018

В октябре Opera выпустит новый мобильный браузер для iPhone

Норвежская компания Opera Software собирается выпустить новый мобильный браузер для iPhone. Сейчас программа, получившая название Opera Touch, находится на стадии закрытого бета-теста, однако уже в начале октябре она станет доступна для всех пользователей.

В октябре Opera выпустит новый мобильный браузер для iPhone


Изначально Opera Touch была создана для устройств, работающих на базе операционной системы Android. Обратить внимание на платформу iOS, по словам разработчиков, их заставили пользователи, обладающие современными устройствами компании Apple. Хотя стоит отметить, что для iPhone компания разрабатывает мобильные браузеры с 2010 года.

Недавно Opera Touch получила новое обновление Red Dot Design Award, кардинально изменившее пользовательский интерфейс браузера.

Пользователи браузера Opera Touch отмечают, что с программой работать невероятно просто. Браузер моментально выводит необходимую информацию на экран после ввода запроса и не требует дополнительных подтверждений. Кроме того, Opera Touch поддерживает голосовой поиск.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung планируют полностью отказаться от самой
Илон Маск показал изображение сверхтяжёлой
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович: эпатажные
В октябре Opera выпустит новый мобильный браузер
В пруду Челябинской области найден труп женщины
Влад Топалов повредил глаз бенгальским огнём
МТС представили самые популярные цвета смартфонов
Лавыгин и Луговая пришли на открытие нового
Украина планирует запустить в 2019 году первый
Астрономы открыли космический объект с
Подтвердившая беременность Бледанс избила
Учёные: Ледяные вулканы беспрерывно появлялись на
Теперь понятно, почему Ольга Бузова в подмётки не
Учёные вырастят из живых клеток современный
Виктория Романец заявила, что они с Александрой
Юлию Началову без наращенных волос показали на
Ученые: Сон на животе является самым опасным для
Компания Samsung показала на фото Samsung Galaxy
Ученые: Маленькие дети больше ценят не
Компания Peugeot показала тизер "радикального"
Дешевые смартфоны Samsung Galaxy J4+ и J6+
Первый супруг певицы Наргиз Закировой может
Ученые: Бытовая химия может стать причиной
Экспертов поразили результаты тест-драйва Audi A8
Компания MSI официально представила настольный
«Актриса Санта-Барбары»: Надежду Бабкину
"Подавилась": В Индии змея выплюнула змею своих
Астрономы из США рассказали, как формируются
Эксперты: Внедрение технологии 5G приведёт к
“Бюстгальтер забыла”: Кендалл Дженнер посетила
Просмотреть все новости