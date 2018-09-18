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МТС представили самые популярные цвета смартфонов в России

Аналитики МТС представили данные о самых популярных расцветках телефонов среди россиян. Восстребованность белых смартфонов сократилась на 63%, в то же время частота покупки моделей с синим корпусом увеличилась в 6 раз.

МТС представили самые популярные цвета смартфонов в России


Как сообщают представители компании МТС, новые модели от Honor могли повлиять на предпочтения многих людей, в плане расцветки мобильных устройств. Именно благодаря этому, вероятно, модели с синим корпусом столь популярны. Белые же смартфоны, напротив, были популярны достаточно продолжительный период времени, однако теперь таковыми не являются. Несмотря на ощутимый рост популярности синих телефонов, самыми восстребованными, как и прежде, остаются черный и серый цвета. Их по-прежнему выбирает каждый второй. На третьем месте располагается золотая расцветка, однако в связи с популярностью моделей более ярких цветов, в среднем, частота продаж серых, черных и золотых смартфоном сократились на 22% за 8 месяцев 2018 года.

Аналитики полагают, что любовь к ярким цветам современных покупателей обоснована тем, то многие из них превратились в состоятельных молодых людей, из вчерашних подростков, потому яркие расцветки “ближе” большинству из них.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:45
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