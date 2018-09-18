МТС представили самые популярные цвета смартфонов в России

Как сообщают представители компании МТС, новые модели от Honor могли повлиять на предпочтения многих людей, в плане расцветки мобильных устройств. Именно благодаря этому, вероятно, модели с синим корпусом столь популярны. Белые же смартфоны, напротив, были популярны достаточно продолжительный период времени, однако теперь таковыми не являются. Несмотря на ощутимый рост популярности синих телефонов, самыми восстребованными, как и прежде, остаются черный и серый цвета. Их по-прежнему выбирает каждый второй. На третьем месте располагается золотая расцветка, однако в связи с популярностью моделей более ярких цветов, в среднем, частота продаж серых, черных и золотых смартфоном сократились на 22% за 8 месяцев 2018 года.Аналитики полагают, что любовь к ярким цветам современных покупателей обоснована тем, то многие из них превратились в состоятельных молодых людей, из вчерашних подростков, потому яркие расцветки “ближе” большинству из них.