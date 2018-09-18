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Влад Топалов повредил глаз бенгальским огнём

Фото Влада Топалова выложила известная телеведущая Регина Тодоренко в Instagram. На снимке певец положил голову на плечо своей возлюбленной.

Влад Топалов повредил глаз бенгальским огнём


На фото видно, что на правый глаз Топалова наложена бинтовая повязка, молодой человек склонил голову на плечо девушки. Под фотографией телеведущая любезно оставила свой комментарий. Она написала, что в прошедшее воскресенье они отмечали День рождение сестры Топалова Алины, во время которого были запалены бенгальские огни. Из-за сильного ветра искры от огня разлетались в разные стороны и Влад Топалов любезно спрятал меня за своим мужским плечом, а сам поймал в глаз оскалину от бенгальского.
Влад Топалов повредил глаз бенгальским огнём

Тодоренко навещает своего спасителя в больнице. Она выложила фото своего возлюбленного, от которого ждёт ребёнка, в Instagram с комментарием: «Мне нравится быть любимой девушкой своего одноглазого пирата. Он мой герой».

Певцу придётся полежать в больнице, из-за травмы глаза у него кружится голова, он быстро устаёт.

 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:00
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