Лавыгин и Луговая пришли на открытие нового сезона телеканала "Супер" в качестве пары

Презентация новинок от развлекательного канала состоялась в кинотеатре “Москва”. В ходе мероприятия к открытию присоединилось множество звезд, некоторые блогеры и представители СМИ. Организаторы дали возможность всем присутствующим “попробовать на вкус” контент нового сезона телеканала. Специально для грядущего события были разработаны новые коктейли, названия которых копируют название некоторых передач канала.Как стало известно, телеканал “Супер” специализируется, в основном, на романтических комедиях. В новом сезоне зрители канала увидят множество сериалов, в том числе “Гранд” и “Смешное время”. По некоторым данным, наибольшие надежды владельцы канала возлагают именно на сериал “Гранд”. Также на презентации присутствовали не только звезды, но и нынешний Гендиректор “Газпром-медиа”, Дмитрий Чернышенко.