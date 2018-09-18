Астрономы открыли космический объект с невозможными свойствами
Международная группа астрономов, представляющая Россию, Великобританию, Францию, Нидерланды, Австралию и Южную Африку, открыла необычный пульсар, который представлен самым медленным объектом из известных космических тел подобного рода. Причем отличает его период вращения, время которого составляет всего 23,5 секунды.
Раньше считалось, что пульсары с таким периодом вращения не могут существовать. Подробная информация об открытии опубликована на страницах arXiv.org. До сих пор, у всех известных пульсаров, диапазоны могли составлять 1,4 миллисекунды (быстрые) или 12,1 секунды (медленные). В настоящее время помогает поиску подобных объектов радиотелескоп Arecibo, только при выявлении медленных пульсаров, мешает присутствие низкочастотных «красных» шумов.
Необычный по своим свойствам пульсар PSR J0250+5854 обнаружен средствами международной радиоинтерферометрической установки LOFAR, представленной, как низкочастотная антенная решетка (LOw Frequency ARray). Наблюдался он и через другие радиотелескопы, один из них Green Bank Telescope, также объект зафиксирован рентгеновскими космическими обсерваториями ROSAT и Swift.
Согласно графика скорости замедления пульсара и периода его вращения, PSR J0250+5854 находится за показателями, так называемой линии смерти (death line), при которой должно отмечаться прекращения испускания нейтронной звездой радиоизлучения. Как механизм возникновения радиоволн, ученые рассматривают рождение у полюсов пульсара частиц и античастиц. Это область вакуума, где магнитные электрические поля способны существовать с высокой разницей потенциалов.
Другая предложенная модель указывает, что определенная часть выделяемой энергии «тратиться» на создание радиоизлучения при замедлении вращения пульсара. Физики сделали заключение, благодаря новым возможностям, будут открыты новые пульсары с экстремально большими периодами вращения.
Раньше считалось, что пульсары с таким периодом вращения не могут существовать. Подробная информация об открытии опубликована на страницах arXiv.org. До сих пор, у всех известных пульсаров, диапазоны могли составлять 1,4 миллисекунды (быстрые) или 12,1 секунды (медленные). В настоящее время помогает поиску подобных объектов радиотелескоп Arecibo, только при выявлении медленных пульсаров, мешает присутствие низкочастотных «красных» шумов.
Необычный по своим свойствам пульсар PSR J0250+5854 обнаружен средствами международной радиоинтерферометрической установки LOFAR, представленной, как низкочастотная антенная решетка (LOw Frequency ARray). Наблюдался он и через другие радиотелескопы, один из них Green Bank Telescope, также объект зафиксирован рентгеновскими космическими обсерваториями ROSAT и Swift.
Согласно графика скорости замедления пульсара и периода его вращения, PSR J0250+5854 находится за показателями, так называемой линии смерти (death line), при которой должно отмечаться прекращения испускания нейтронной звездой радиоизлучения. Как механизм возникновения радиоволн, ученые рассматривают рождение у полюсов пульсара частиц и античастиц. Это область вакуума, где магнитные электрические поля способны существовать с высокой разницей потенциалов.
Другая предложенная модель указывает, что определенная часть выделяемой энергии «тратиться» на создание радиоизлучения при замедлении вращения пульсара. Физики сделали заключение, благодаря новым возможностям, будут открыты новые пульсары с экстремально большими периодами вращения.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:00