Астрономы открыли космический объект с невозможными свойствами

Раньше считалось, что пульсары с таким периодом вращения не могут существовать. Подробная информация об открытии опубликована на страницах arXiv.org. До сих пор, у всех известных пульсаров, диапазоны могли составлять 1,4 миллисекунды (быстрые) или 12,1 секунды (медленные). В настоящее время помогает поиску подобных объектов радиотелескоп Arecibo, только при выявлении медленных пульсаров, мешает присутствие низкочастотных «красных» шумов.Необычный по своим свойствам пульсар PSR J0250+5854 обнаружен средствами международной радиоинтерферометрической установки LOFAR, представленной, как низкочастотная антенная решетка (LOw Frequency ARray). Наблюдался он и через другие радиотелескопы, один из них Green Bank Telescope, также объект зафиксирован рентгеновскими космическими обсерваториями ROSAT и Swift.Согласно графика скорости замедления пульсара и периода его вращения, PSR J0250+5854 находится за показателями, так называемой линии смерти (death line), при которой должно отмечаться прекращения испускания нейтронной звездой радиоизлучения. Как механизм возникновения радиоволн, ученые рассматривают рождение у полюсов пульсара частиц и античастиц. Это область вакуума, где магнитные электрические поля способны существовать с высокой разницей потенциалов.Другая предложенная модель указывает, что определенная часть выделяемой энергии «тратиться» на создание радиоизлучения при замедлении вращения пульсара. Физики сделали заключение, благодаря новым возможностям, будут открыты новые пульсары с экстремально большими периодами вращения.