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Подтвердившая беременность Бледанс избила зрительницу в студии у Малахова

Эвелина Бледанс вновь стала гостьей программы “Прямой эфир”. В ходе визита популярная телеведущая рассказала о результатах ранее проведенного экстракорпорального оплодотворения, а также продемонстрировала свою позицию, касательно не толерантной критики.

Подтвердившая беременность Бледанс избила зрительницу в студии у Малахова


Ранее Бледанс перенесла процедуру искусственного оплодотворения и, с тех пор, ожидала результатов. В ходе недавнего эфира передачи “Прямой эфир”, ведущая рассказала Малахову и всем присутствующим, что процедура прошла успешно и на данный момент она ожидает ребенка. По некоторым источникам, одна из зрителей заявила, что звезде не следует заводить ребенка. Доводы свелись к оскорблениям, в ходе которых было упомянуто заболевание последнего ребенка Бледанс, известное как “Синдром дауна”. Дослушав доводы женщины, звезда не спеша подошла к ней и попыталась нанести несколько ударов по лицу, попутно утверждая, что готова на все ради защиты своих детей.

Далее в ходе передачи Малахов попросил Бледанс пройти тест на беременность прямо во время передачи. Звезда долгое время отказывалась, однако позже, отойдя за кулисы, все же провела тест. Результат, как ни странно, оказался положительным.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:45
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